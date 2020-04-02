新冠肺炎疫情襲捲全球，幾乎所有國家都已淪陷，已經有超過 94 萬人感染，其中在日本與香港，更出現未滿一歲的嬰兒感染確診的案例，林口長庚兒科急診醫師吳昌騰也對此憂心地說，「最大的挑戰是未知」。

吳昌騰醫師在臉書上分享近期國外的兩則嬰兒染疫的案例，其中 1 例為香港一名40天大的嬰兒確診新冠肺炎，該名嬰兒在上月20日滿月聚會時，被先前確診為新冠肺炎的患者、父母的友人接觸及用手抱過，不幸遭受感染

另外一例為日本山梨縣一名8個月大女嬰，於上月31日因心臟驟停（OHCA）被送往急診，但在她出現心肺停止前，並無咳嗽症狀。小女孩經過醫療團隊CPR後轉入加護病房，卻在檢驗後證實新冠病毒呈陽性，目前雖已恢復自發性呼吸心跳，但依然昏迷並失去知覺，仍在接受治療中。

吳昌騰也對日本女嬰染疫的案例提出憂心點，「醫院檢測小女嬰的父母，PCR測試確認為新冠病毒陰性！所以目前不清楚小女孩從何感染！」

而當天幫助女嬰急診的 44 位醫護人員，誰都沒料想到這位OHCA的小女孩居然是新冠肺炎確診病例，因此都沒有穿上特殊防護裝備，就對女嬰施行呼吸道插管和急救，因此所有參與該次搶救的44位醫護人員全須被迫隔離14天。

吳昌騰還補充，「尤其是負責插管的兒科醫師，危險性也最高該案例可能是活生生的教材，兒童新冠肺炎＋ CPR ＋插管，在無完整防護裝備下執行，第一線的醫療團隊們，真的要小心！最大的挑戰是未知，真的」。（編輯：潘毅）