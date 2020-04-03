有網友看屋時發現陽台是做凸出去的，感覺「有點疙瘩」，擔心下面沒有支撐，恐有安全疑慮，此問題一出，引來不少網友討論原來陽台有外凸、內凹的區別。專家表示，凸陽台在結構安全上並沒問題，反而還比凹陽台有更好的採光與通風。

近期想買房的網友在PTT的home-sale板上發問，看屋時有間感覺不錯的大樓，但陽台是做凸出的，下面好像沒有支撐，心裡有點疙瘩，不確定安不安全、能不能買？

不少網友見文才知道原來陽台有分外凸與內凹，還提到高雄市府先前曾推出的鼓勵措施，建築物的向陽面可規劃3公尺陽台，除可重植喬木達綠美化效果外，還可減少陽光直射室內、降低室內空調用電。另有網友表示，買了之後很喜歡這個可以種花草怡情養性的大陽台。

至於安全性的問題，網友認為是心理壓力，感覺下面沒支撐；或提及以前曾有陽台掉下來的新聞。也有網友表示，比起來蓋出去的鐵鋁窗才更危險。對此，信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，外凸陽台在安全上並不會有疑慮，一般擺放洗衣機、做曬衣空間的承重度都沒問題，民眾不須過度擔心。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡也認為，從建築結構來看，凹陽台感覺較穩固，凸陽台相較之下則有承重力較差的感覺，但只要建商符合建築法規、無偷工減料，不會有坍塌的危險。此外，陽台常見建築結構上的風險，是陽台外推的違建情形，許多屋主為了增加室內的使用空間，將陽台牆面打掉外推，此舉反而破壞建築結構的均勻性，還可能造成滲漏水的問題。

而在陽台的功能性上，曾敬德指出，凸陽台的採光比凹陽台好，且能阻擋更多陽光直曬入室內，隔熱效果也較佳。郎美囡則表示，凹陽台隱蔽性相對較好，但通風效果便不如凸陽台理想。