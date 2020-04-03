（中央社東京3日綜合外電報導）日本政府今天表示，已告訴國內2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情重災區的各間醫院，要保留病床收治重症患者，並讓症狀輕微或無症狀患者待在家中或飯店。

這項措施是當局擔心醫療保健系統壓力日益沉重的最新跡象。日本傑出企業家之一、以電子商務起家的億萬富翁三木谷浩史也加入呼籲日本首相安倍晉三宣布國家進入緊急狀況的行列，因為境內新增確診病例正以倍數增加。

目前日本將所有感染武漢肺炎的患者都送至醫院，不論是無症狀或症狀輕微。有專家本週表示，但東京的各間醫院已經呈現滿床狀態，並對其他地區構成威脅。

日本共同社今天報導，3月20日出席東京市中心澀谷區現場音樂活動的數名民眾和表演者經檢測，皆呈現陽性反應。根據日本放送協會（NHK），厚生勞動省公布，截至3月底全國有26起5人以上的群聚感染。

針對政府是否及何時宣布緊急狀態一事，首都圈這一週來瀰漫不安的氣氛。電子商務巨擘樂天公司（Rakuten Inc）執行長三木谷浩訴諸推特（Twitter）表示，他與日本軟銀集團（SoftBank Group）創辦人孫正義通電話，並持相同看法，認為日本已在「極度危急的情況」。

三木谷浩發文說：「安倍先生，你怎麼能說這不是緊急狀態呢？請立刻宣布國家進入緊急狀態！」（譯者：黃靖貽/核稿：陳昱婷）1090403