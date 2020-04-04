2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情持續延燒，雖然許多醫衛專家紛紛呼籲民眾盡量待在家中，但適逢清明連假，國內各大熱門景點依然可以看見滿滿人潮。中央疫情指揮中心今（4）日中午發出國家級警報，強調墾丁人潮擁擠暫勿前往，其餘景點則應保持社交距離。對此，有網友質疑 4 天連假已到後半，難道「時鐘慢了兩天？」

中央流行疫情指揮中心針對墾丁觀光景點，以及一般景點如阿里山森林遊樂區、花蓮東大門夜市、嘉義文化路、台南關子嶺、虎頭埤、烏山頭水庫、高雄興達港、旗山老街、雲林北港朝天宮等地，發布國家級警報，呼籲民眾暫勿前往墾丁，其餘景點則應保持社交距離。

然而，早在連假開始前即有「墾丁訂房率超過九成」的相關報導見諸媒體，不少專家學者也一再呼籲民眾盡量避免出門，中央疫情指揮中心直到今日中午才發布墾丁人潮擁擠暫勿前往的國家級警報，反應是否慢了半拍？

網友在 PTT 轉貼國家級警報發布的新聞，大家紛紛留言回覆說，「都過一半假期了」、「時鐘慢了兩天」、「說個笑話，超前部屬」、「現在才發有屁用」、「要嘛嚴格管制，柔性勸導沒用」、「台灣人很奇怪，專長是打半場好球」。（編輯：倪浩軒）

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