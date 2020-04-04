近日中國大陸財經圈發生一件大事，受關注程度在對岸甚至擠下了疫情新聞的相關版面，那就是有「中國星巴克」之稱的瑞幸咖啡爆發財務造假醜聞。瑞幸咖啡於 2 號發聲明稿坦承虛報人民幣 22 億元（約新台幣 93 億元）的業績，消息一出立即讓瑞幸咖啡在美股價暴跌逾 8 成，更燒出許多後續效應。

綜合陸媒報導，瑞幸咖啡坦承從去年第二季開始，公司內部出現不當行為，最終總共虛報偽造了 22 億人民幣的銷售業績。要知道，瑞幸咖啡去年一到九月的官方銷售業績數字，也不過就是 29 億人民幣，財務造假灌水到這種程度的案例，實屬罕見。

瑞幸咖啡從 2017 年成立以來，只花了不道的兩年時間便火速在美國納斯達克股票交易所上市，醜聞爆發前被譽為「中國星巴克」、「財經圈獨角獸」，瑞幸咖啡創始人甚至還是去年度《人民日報》選出的「經濟年度人物」。

瑞幸咖啡爆紅的故事，曾經是讓人津津樂道的成功範本，如此回頭看，卻發現原來早就埋下種種不尋常的痕跡。更重要的是，瑞幸咖啡廣受吹捧、頻頻獲得背書不斷增資，這些當初為瑞幸咖啡掛保證的金融集團、會計機構，究竟是被蒙在鼓裡，或著其實是一起合謀進行「中國特色的圈錢術」？

簡單一個問題，瑞幸咖啡在中國是特例嗎？或者灌水虛報是中國創業圈慣用的伎倆？許多中國大陸財經媒體報導均指出，數字「真實性」受質疑一直是中國企業「走出去」的最大挑戰，如今瑞幸咖啡再爆發財務造假大醜聞，所有在美上市的中概股可能都會受到拖累，中國企業將不得不面對大眾的又一次信心危機。

而中國證券監督管理委員會則已經表態，強力譴責瑞幸咖啡的造假行為，定會依法嚴辦。但這是否能挽回市場的信心，仍有待觀察。（編輯：倪浩軒）