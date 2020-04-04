台語金曲歌后李婭莎在今年1月20日來台舉辦記者會，而後回上海陪爸媽過年，沒想到因為新冠肺炎疫情，至今無法返台，也讓《毒糖仔》專輯宣傳硬生生中斷，但她認為非常時期，要以所有人的健康、福祉為先，「雖然無奈，但所有人都一樣，這時做好己身的防疫，就是保護自己，更保護別人！」

李婭莎從小愛狗，視狗為至親，待在上海家中的她也「睹物思狗」，想到過世的愛狗們還忍不住落淚，也意外揭開李婭莎睽違三年沒發片的原由，原來是在這段期間，家中4隻狗寶貝有三隻相繼離世，第一隻狗寶貝因急性心臟病突然間過世，讓她至今自責，所以當愛犬甜寶罹患惡性腫瘤時，讓她的世界再次天崩地裂，她毅然決然停下所有的工作，婉拒所有活動邀約，一天24小時全心全意陪伴生病的狗狗。

為了治療甜寶，李婭莎四處求醫，除了在家中建立狗狗的專用氧氣室之外，更多次托人跨國到日本及台灣求助抗癌特效藥，歷經多次的大型手術，前後花了將近台幣50萬，只為用盡一切力量努力去救助甜寶，無奈的是甜寶最終還是不敵病魔離世了。

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