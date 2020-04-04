為因應2019新冠肺炎(COVID-19)疫情衝擊，經濟部研擬傳統市場與夜市「因應新型冠狀肺炎病毒疫情紓困方案」的市場基礎設施改善，目前，彰化縣已有12鄉鎮15處公有零售市場提報需求，縣府籲未提報的鄉鎮公所儘速提出計畫書，在4月6日前函報縣府，以利彙整函送經濟部爭取補助經費。

經濟部研擬傳統市場與夜市「因應新型冠狀肺炎病毒疫情紓困方案」之市場基礎設施改善，每一處市場最高補助500萬元。彰化縣政府經初步調查各鄉鎮市需求，計有12鄉鎮15處公有零售市場提報需求，縣府籲請還沒有提報的鄉鎮市公所，把握最後時間，在4月6日前將設施改善計畫書函報縣府，彙整後函送經濟部爭取補助經費，以改善並優化公有零售市場，減輕新冠肺炎疫情影響。

經濟部為推動公有零售市場及列管夜市環境優化振興措施，改善相關設施功能，以減輕新型冠狀肺炎病毒疫情之影響，並加快產業復甦，今年3月24日函頒「經濟部辦理公有市場及列管夜市設施改善補助作業要點」，計畫所需經費採地方自籌與中央補助各為一定比率方式分攤，彰化縣補助經費比率最高為90%，另10%地方配合款由各執行公所自籌辦理，每市場最高補助經費500萬元。

經縣府轉請各鄉鎮市公所檢視所轄公有零售市場及列管夜市，就功能尚待改善設施踴躍提報，目前有田中、二水、鹿港、北斗、溪州、花壇、社頭、員林、二林、竹塘、秀水各一處及彰化市4處共15處市場提報需求。

縣府近日也主動聯繫未提報的鄉鎮公所儘速提出計畫書，於4月6日前函報縣府，以利彙整各鄉鎮市公所提出的設施改善計畫書後，函送經濟部爭取補助經費。



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