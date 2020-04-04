（中央社記者沈朋達上海4日電）中國今天舉行全國哀悼活動，中共湖北省委書記應勇同時探訪已故醫師李文亮等「烈士」家屬，其中稱讚李文亮「醫者仁心、不懼危險」，但對李文亮遭訓誡及後續究責隻字未提。

今天中國全國和駐外使館同降半旗，悼念2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢病毒）疫情中的死者和烈士。

湖北衛視報導，應勇和中共武漢市委書記王忠林下午探望李文亮、劉智明和吳湧等3名日前被湖北評為「烈士」者的家屬。

這項報導提到，李文亮為武漢中心醫院眼科主治醫師，1月6日收治患者時不幸被感染，但住院期間仍表示康復後要投入防疫工作，卻在2月7日不治殉職。

報導說，中國國家衛健委、人社部和國家中醫藥管理局3月已追授李文亮為「全國衛生健康系統新冠肺炎疫情防控工作先進個人」。

在報導中，應勇稱呼同為共產黨員的李文亮為「同志」，指他生前不顧個人安危，一直堅守一線崗位，表現出「醫者仁心、不懼危險、救死扶傷」的優秀品質。

應勇強調，「烈士」是黨和國家授與為國家、社會和人民英勇獻身的公民的最高榮譽性稱號。

報導指出，中國今天以最高規格褒獎和緬懷李文亮等烈士，「體現了黨和國家對英雄的悼念之情」。並指疫情防控取得階段性成果，是包括李文亮在內的醫護人員、幹部群眾共同奮鬥的結果。

報導強調，「我們要共同把李文亮烈士的先進事跡發揚好，把他為人民服務的未竟事業繼承好，把烈士光輝的形象維護好」。

但報導中，應勇未再就李文亮因「吹哨」被訓誡一事有所著墨，也未再提到事件後續的究責。

李文亮2019年底向親朋好友披露疫情，之後被轉發為公眾所知，李文亮也因此遭警方以在網上「發布不實言論」為由訓誡。

李文亮過世的消息引發民間不滿，中國國家監察委員會派員赴武漢調查，3月19日調查結果出爐，指派出所執法程序不規範，最後只有負責訓誡的員警及派出所副所長共2人被懲處。（編輯：邱國強）1090404