（中央社台北5日電）中國維權律師王全璋今天刑滿出獄。但官方以防疫為由，未讓他返回北京住處，反將他送往其戶籍地濟南「居家隔離」。他的妻子表示，他們在濟南的房子已出租，警察為此甚至將租客趕走。

王全璋因捲入2015年的「709事件」遭到中國當局逮捕後判刑4年半，並於今天刑滿出獄。他的妻子李文足今天透過臉書（Facebook）表示，在上午9點許接到丈夫電話，證實王全璋已出獄。

王全璋夫婦現居地在北京，但李文足表示，王全璋在清晨5時許離開被關押的山東臨沂監獄後，就被直送到其戶籍地山東省濟南市。但由於他們在濟南的房子已出租，警察為此甚至將住在該處的租客趕走。

在此之前，李文足曾計畫親赴臨沂監獄接王全璋出獄，但北京近期推出「湖北人不許進北京」的新規定，讓戶籍在湖北的李文足無法成行。

李文足也提到，王全璋在抵達濟南住處後，是用社區工作人員的手機跟她聯絡，「所以只說了幾句話，他說買了手機再跟我聯繫」。

據香港電台視像新聞，昨天上午，李文足在臨沂監獄安排下與王全璋通電話。當時，王全璋要求李文足不要到監獄接他，稱因為疫情嚴重所以需要先去濟南隔離，強調一家人會在一起，但需要過程。

自由亞洲電台近日引述北京維權人士胡佳表示，臨沂監獄並非爆發疫情的監獄之一，受刑人應該都有「健康碼」。王全璋如果返回北京，依法所需要的僅是向社區出示「健康碼」並通報登記，居家隔離觀察14天。

2015年7月9日，中國官方對維權律師展開大規模逮捕，被稱為「709事件」。王全璋是首批被捕者，也是最後一名被判刑者。

王全璋先是經過3年多在天津遲未判刑的關押，直到2019年1月才被天津市法院依「顛覆國家政權」罪判刑4年半。同年4月他被移送至山東臨沂監獄，今天刑滿出獄。（編輯：賴言曦/翟思嘉）1090405