2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情在世界各地逐漸擴散，台灣在今日（ 5 ）新增 8 起境外移入病例，累計 363 例，其中 5 例死亡。《 CNN 》記者格理菲斯（ James Griffiths ）認為，在此次全球疫情中，台灣的表現可以說是可圈可點。

對照以人口數量相近（ 2,400 萬）、同樣四面環海的澳洲，兩個地區都與中國有密切的往來，皆實施嚴格的入境管制，然而從 1 月 25 日起，澳洲至今已有超過 5 千起確診病例，而台灣目前仍維持在 400 以內。格理菲斯認為，並非是澳洲在防疫措施上有疏漏，值得探究是的台灣如何控制住疫情。

2003 年中國爆發 SARS，中國南部、香港、台灣都淪為嚴重疫區。 SARS 的經驗讓台灣政府能新冠肺炎的疫情上，能夠即時反應，且不論事政府還是社會大眾，都比世界其他地方更加重視病毒的危險。

據《美國醫學會雜誌》（ JAMA ）台灣國家衛生指揮中心（ NHCC ）最早在農曆春節時就成立，並即時應對潛在的威脅，當時大部分的地區都還未意識到即將到來的疫情。

美國史丹佛大學兒科副教授王智弘（ Jason Wang ）在一份聯合報告中提及，台灣政府在過去 5 周內快速制定，並實施了至少 124 項政策，以保護公眾健康。這些政策甚至超出了邊境管制，因為當局明白光靠入境控管遠遠不足。

王智弘和其他共同作者的報告指出，鑑於 COVID-19 在世界各地持續擴散，台灣的防疫行動以及效果，也許可以為其他國家提供一個指引。

一開始台灣政府因為限制口罩出口，而受到社會的批評，但當局增加口罩生產，確保本地供應，並且開始擴大篩檢先前不明原因肺炎的患者，同時加強取締疫情假消息。

因為中國疫情趨緩，境外疫情尚未到達高峰，有些人開始認為也許專制政權才能夠控制新冠疫情，但台灣防疫的成功被認為是「民主制度也能夠有效控制疫情」的絕佳例子，同時台灣目前也避免了向其他地區一樣實施嚴格的封鎖。

現在，台灣地區口罩生產量增加，政府表示將向美國、義大利、西班牙和其他九個歐洲國家，與建交的小國捐贈 1,000 萬個口罩，提供給前線醫護人員。

Today I announced three major areas where #Taiwan will contribute to the global fight against #COVID19: 1️⃣: Donating 10 million face masks to countries in need.

2️⃣: Increasing production of quinine.

3️⃣: Sharing our use of technology to trace & investigate outbreaks. pic.twitter.com/F5yxyuF0Fc — 蔡英文 Tsai Ing-wen (@iingwen) April 1, 2020

《 CNN 》指出，之前世界的焦點關注在歐美、日本逐漸升溫的疫情，台灣防疫的成功現在才逐漸被國際社會關注。然而「台灣模式」大部分歸功於爆發初期的控制，目前其他國家可能已經錯過了仿效的時機點。

許多觀察家認為，錯過防疫時機的原因是，在北京的「一中原則」下，台灣被排除在世界衛生組織（ WHO ）之外。澳洲智庫 Lowy Institute 的兩岸專家卡薩姆（ Natasha Kassam ）指出，因為缺乏即時的溝通管道，導致在疫情初期台灣的病例被誤報，且很明顯 WHO 有關台灣的資訊完全來自北京。

然而台灣仍然向國際社會傳達提供幫助的意願，副總統陳建仁表示，台灣希望能夠成為一個良好的地球公民，向需要的國家分享知識與經驗，但礙於目前孤立於 WHO 之外的情況，難以達成。

對此，中國外交部發言人華春瑩仍回應， WHO 會員必須要是主權獨立的國家，台灣參加與否和取得公共衛生訊息沒有任何問題，並呼籲美國停止以大流行為藉口進行政治操縱。