2019 新型冠狀病毒( COVID-19 )疫情在世界各地逐漸擴散,台灣在今日( 5 )新增 8 起境外移入病例,累計 363 例,其中 5 例死亡。《 CNN 》記者格理菲斯( James Griffiths )認為,在此次全球疫情中,台灣的表現可以說是可圈可點。

對照以人口數量相近( 2,400 萬)、同樣四面環海的澳洲,兩個地區都與中國有密切的往來,皆實施嚴格的入境管制,然而從 1 月 25 日起,澳洲至今已有超過 5 千起確診病例,而台灣目前仍維持在 400 以內。格理菲斯認為,並非是澳洲在防疫措施上有疏漏,值得探究是的台灣如何控制住疫情。

2003 年中國爆發 SARS,中國南部、香港、台灣都淪為嚴重疫區。 SARS 的經驗讓台灣政府能新冠肺炎的疫情上,能夠即時反應,且不論事政府還是社會大眾,都比世界其他地方更加重視病毒的危險。

據《美國醫學會雜誌》( JAMA )台灣國家衛生指揮中心( NHCC )最早在農曆春節時就成立,並即時應對潛在的威脅,當時大部分的地區都還未意識到即將到來的疫情。

美國史丹佛大學兒科副教授王智弘( Jason Wang )在一份聯合報告中提及,台灣政府在過去 5 周內快速制定,並實施了至少 124 項政策,以保護公眾健康。這些政策甚至超出了邊境管制,因為當局明白光靠入境控管遠遠不足。

王智弘和其他共同作者的報告指出,鑑於 COVID-19 在世界各地持續擴散,台灣的防疫行動以及效果,也許可以為其他國家提供一個指引。

一開始台灣政府因為限制口罩出口,而受到社會的批評,但當局增加口罩生產,確保本地供應,並且開始擴大篩檢先前不明原因肺炎的患者,同時加強取締疫情假消息。

因為中國疫情趨緩,境外疫情尚未到達高峰,有些人開始認為也許專制政權才能夠控制新冠疫情,但台灣防疫的成功被認為是「民主制度也能夠有效控制疫情」的絕佳例子,同時台灣目前也避免了向其他地區一樣實施嚴格的封鎖。

現在,台灣地區口罩生產量增加,政府表示將向美國、義大利、西班牙和其他九個歐洲國家,與建交的小國捐贈 1,000 萬個口罩,提供給前線醫護人員。

Today I announced three major areas where #Taiwan will contribute to the global fight against #COVID19:

1️⃣: Donating 10 million face masks to countries in need.

2️⃣: Increasing production of quinine.

3️⃣: Sharing our use of technology to trace & investigate outbreaks. pic.twitter.com/F5yxyuF0Fc

— 蔡英文 Tsai Ing-wen (@iingwen) April 1, 2020