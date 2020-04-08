胖橘貓侵門踏戶睡沙發討肉吃　女子笑：你家在對面欸！

俗語說「人不要臉天下無敵」，這句話也適用在貓咪身上！美國一名女子在上個月中發現一隻胖橘貓幾乎天天到她家巡視，沒想到這隻不怕人的貓咪過沒幾天就直接進屋，而且還大搖大擺躺沙發要求吃肉肉，讓女子不禁笑說：「會不會太侵門踏戶？」

住在美國加州的女子喬Jo Ward原本就很喜歡動物，家中也飼養貓咪，只是從上個月中旬一隻胖橘貓開始出現在她家門口，由於牠很親人而且有戴項圈，這才知道牠原來是對面鄰居家飼養的貓咪「胖貓Fat Cat（不要懷疑，牠真的叫做『胖貓』）」。胖貓知道喬對牠很友善而且家中也有貓咪後，竟然開始每天往她家跑對她撒嬌，偶爾牠會直接坐在院子等進門，不過大多時候都是尾隨送貨人員進入她家，然後跳上舒服的沙發睡上一覺，甚至是討雞肉吃，誇張的行徑讓喬都懷疑：「你到底是誰家的貓咪啊？」

後來喬發現，原來這隻鄰居貓不只到她家閒晃，附近有不少人家都曾經「招待」過牠，只是牠到喬家的時間比較長，而且還經常順便過夜！喬拜訪了胖貓的主人，這才知道原來因為要控制牠的體重，胖貓主人減少並且控制牠的飯量，也許是因為這樣胖貓才四處到鄰居家厚顏地「討食」！喬與胖貓主人互留了聯繫方式，並且每天分享牠的照片，而喬也笑著表示，雖然胖貓不是她的貓咪，但她也很高興每天都能見到牠，而且也多認識一位貓奴鄰居，相信有這麼多愛牠的人，胖貓一定很幸福呢！（編輯：陳珮瑜）