2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）爆發，世界衛生組織（ WHO ）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus） 8 日於例行祭記者會上，點名台灣對他進行言語攻擊，引起外界關注。然而，近日推特上突然出現許多「代表台灣人道歉」的連署貼文，但一點進去就讓許多人相當傻眼。

世界衛生組織秘書長譚德塞 8 日晚間出席 WHO 例行記者會，不滿指出自己在努力對抗疫情，同時也收到死亡威脅還有具種族歧視的辱罵，更點名攻擊都來自台灣，表示「我已經忍了 3 個月，就算是 3 年、 30 年、 300 年也可以忍」。

對此， 9 日在推特上突然出現一名自稱是台灣人的網友，其附上台灣健保卡、身分證的照片，於內文表示「我是台灣人，我為台灣人這樣種族歧視惡毒攻擊譚德塞而感到無比羞恥，我願意代表台灣人向譚德塞和所有黑人群體道歉，乞求他的原諒」。

該文一出後，也隨即其他網友跟著附和發文。但值得注意的是，點進去發文的用戶中，許多人都並非台灣用戶，更有部分大陸媒體也跟著轉發。

針對世界衛生組織秘書長譚德塞的指控，外交部發言人歐江安表示， WHO 譚德塞幹事長於日內瓦當地時間 8 日在 WHO 舉行的記者會中，無端指控我國政府及臺灣人民對他本人進行抹黑攻擊。譚德塞子虛烏有的指控嚴重誤導國際視聽，外交部表示強烈不滿與高度遺憾，並且提出最嚴正的抗議。（編輯：陳雅雲）

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