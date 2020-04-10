（中央社首爾10日綜合外電報導）韓國國會選舉15日登場，但今天展開為期兩天的提前投票，當局為武漢肺炎確診病患設置8個指定投票所。候選人也紛紛調整競選方式、取消大型造勢活動，以降低感染風險。

路透社報導，韓國國家選舉委員會（NationalElection Commission）設置8個投票所，供超過3000名正在接受治療的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）患者，以及900名在首都首爾和大邱市等重災區治療中心服務的醫護人員投票。

韓國政府官員希望選民多利用提前投票選項，降低選舉當天湧往投票所的人潮。

當局為提前投票的選民設置3500個投票所。總統文在寅今天也前往青瓦台附近的投票所投票。

為避免疫情擴大，所有投票所在前一天都先消毒，選民也被要求戴口罩、清潔手部並戴上手套。官員也在入口處量體溫，若超過37.5度將被引導到特別設置的圈票處。

至於病毒檢測未呈陽性反應、仍在自主隔離的4萬6500名選民，韓國政府仍在討論如何讓他們投票。

韓國衛生部副部長金剛立（Kim Gang-lip）先前表示，也應保障自主隔離選民的投票權，但問題是如何降低投票過程的傳染風險。

專家表示，韓國政府擬讓隔離選民在15日晚間6時投票所關閉後再投票。

此外，疫情也影響候選人的競選活動。本月稍早正式啟動競選活動的候選人，在個別會面中都戴上口罩、以相互擊拳代替握手，並取消大型造勢活動。

韓國疾病管理本部（KCDC）表示，韓國今天通報新增27起武漢肺炎確診病例，累計確診人數達1萬450人；另新增4人病故，死亡病例累計208例。（譯者：侯姿瑩/核稿：陳政一）1090410