YouTuber「一隻阿圓」喜歡與粉絲們分享有關南韓文化、開箱南韓美食，她與網紅男友米鹿時常透過頻道、社群平台放閃。日前阿圓上傳一支「分手後還是忘不掉怎麼辦」的影片，讓粉絲們開始揣測她與米鹿的感情是否生變，沒想到昨（10）日阿圓就在IG上寫下：「就算我們都回到單身，然後呢？」似乎在回應2人分手的謠言。

先前阿圓因赴南韓返台後未自主隔離，還未戴口罩參加走鐘獎，引發外界抨擊，當時米鹿也曾發文，替她加油打氣：「沒有一種道歉跟說法可以讓每個人都滿意，但至少能好好說完自己這段時間的想法和心聲，我想對喜愛你的人來說，這樣應該夠了，辛苦了。」他勇敢地替阿圓發聲，希望能陪愛人度過低潮。

不過近來有網友發現阿圓和米鹿許久沒有放閃，加上阿圓又在影片中分享自己如何面對分手，讓粉絲們擔憂2人的感情，對此，阿圓昨天透過IG發出黑白相片寫下：「在任何一段關係，無論家人朋友，我總是盡最大值努力付出給予，只是看到留言時，感覺這幾年的努力，最後被完全不認識我們人打了0分，心裡很不好受。」

將近一小時後，阿圓又PO出全黑的動態，無奈表示：「就算沒有在一起，又怎麼了、就算我們都回到單身，然後呢？還是要好好努力活下去不是嗎？難過完的人生，還是得過。」看起來心情低落。

繼2則限時動態後，阿圓再出發一則，內容提到一名粉絲不捨阿圓和米鹿分手，阿圓則表示2人「仍是朋友」，也希望自己的粉絲能繼續支持米鹿，因為他是個很棒、很有想法的人，此回覆也直接證實和米鹿已分手的傳言。（編輯：侯家瑜）