WHO 秘書長譚德塞在8日的記者會上，花長達3分鐘痛批他遭台灣人身攻擊3個月，引發各界的一片譁然；在英國攻讀傳染病學的的台灣女孩林薇（Vivi Lin），則在網路上PO出「致予譚德塞博士的公開信」，引發極大迴響。對此，林薇也在 10 日深夜吐露心聲直言「初衷很簡單」。

林薇在臉書上表示，起初撰寫公開信與製作這個影片的初衷很簡單，「希望譚德塞秘書長能針對其於4/8世衛記者會上對臺灣的公開不實指控，提出道歉。也希望他能堅守作為一個公衛專家的信念，以及他接任世衛幹事長時所立下的誓言「全球人民的健康當為第一位，而非政治」。

林薇坦言，「製作影片的時候，我從未預料到會引發現在的迴響，也始終相信，自己只是在那個時間點，做了我可以努力做好的事情，僅此而已」，也非常感謝所有分享與留言的網友們，以及大家的鼓勵與關心，不過也希望外界與媒體能多給她家人一些空間。

林薇感性的說，臺灣一直以來堅守的進步價值與尊重多元，是非常難能可貴，也得來不易的，「能夠身長在臺灣這塊土地上，我始終感到很幸福也很幸運。我也跟每一位心中掛念及熱愛著臺灣的這片土地的人們一樣，都很希望我們的好，能被更多人看見」、「臺灣需要我們每一個人，一起站出來，無論是在防疫上的團結、在每一個崗位上的持續努力、亦或是齊聲為臺灣發聲，每一個人，都同等重要」。

林薇最後也感謝大家的關心和鼓勵，「讓我們一起專心關注在全球的疫情與臺灣的醫療成果和實力上，一起打贏這場對抗病毒的戰役！同時也別忘了感謝在第一線保衛所有人的防疫人員以及外交人員；臺灣，可以溫柔堅定的反擊。團結抗疫，我們一起加油！」（編輯：潘毅）