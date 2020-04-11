（中央社台北11日電）中國官方自稱湖北省以外的確診病例不及1萬5000人，但美國學者綜合肺疫感染率2.3%，以及武漢封城前約150至200萬人離開湖北，搭配義大利的疫情模式推算，湖北以外中國至少300萬人染疫。

美國企業研究所（American EnterpriseInstitute, AEI）發表題為「中國沒通報近300萬人染疫」的分析報告指出，自從武漢肺炎疫情由湖北省武漢市蔓延全球，中國政府一直在操作全方位的假消息宣傳，包括謊報染疫人數等。

分析報告說，AEI研究員史劍道（Derek Scissors）指出，中國政府下令武漢封城前數週，超過500萬人離開這座城市，造成病毒在中國全境流竄，於此同時，離開武漢的數百萬人中，約150至200萬人離開湖北省，若以感染率2.3%估計，武漢以外的確診數遠超過中國官方通報的數字。

報告說，史劍道根據義大利的疫情模式，以中國的人口規模適當調整，研判中國染疫人數將近300萬。

史劍道接受自由亞洲電台（RFA）的訪問時表示，據他的模型推測，不包括湖北在內，中國感染人數將近300萬，並說「所以，我認為，中國官方說，在湖北以外的確診病例只有1萬5000多例，一點都不合理」。

另據中國國家衛生健康委員會今天發布的疫情通報，截至4月10日午夜，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，累計報告確診病例8萬1953例，湖北省的累計確診病例6萬7803例（武漢5萬8例），按衛健委的數據，湖北以外的確診病例僅1萬4150例。

自由亞洲電台的報導指出，史劍道不否認自己的模型有誤差的可能性，但無論如何，中國官方資料絕對不可信，關鍵就在於中國從未公布過檢測數字。

報導說，因此史劍道對於約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）不根據篩檢規模公布各國數據的方式不以為然，並說把中國未經大規模檢測所得的資料和其他國家對照，宣稱中國確診受控，這完全胡說八道。

報導指出，儘管美國聯邦政府也沒有大規模檢測的相關資料，民間團體「冠狀病毒疾病追蹤專案」（TheCOVID Tracking Project）仍搜集各州衛生部門的統計顯示，截至4月10日，全美檢測數量已經超過230萬人，美國的篩檢人數應是世界最高。

另據紐約時報（The New York Times）報導，白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert C. O'Brien）曾表示，美國「無法」證實中國公告的數據，「有很多公開報導稱，這個數字是否太低了」，更有官員表示，中國的疫情數據出現少報情況並不令人意外，中國的官方統計數據經常造假。（編輯：曹宇帆/繆宗翰）1090411