以《哈利波特》的「榮恩」一角紅遍全球的魯伯特葛林特，其發言人今（11）日突然宣告他已榮升當爸爸，走入人生的下一個階段，希望媒體給予他和女友喬琪亞葛倫（Georgia Groome）隱私。而31歲的魯伯特，也成為《哈利波特》三大主角中，第一個最快當家長的人。

魯伯特已經跟喬琪亞拍拖近10年，前不久兩人才被拍到一起逛街、漫步街頭，只見喬琪亞挺著大肚子、孕味甚濃。其實，魯伯特和喬琪亞從來沒有承認戀情過，但一直都處於穩定交往中，直到去年有媒體拍到喬琪亞手上戴有婚戒，方引發外界猜疑兩人可能很快就會完婚，只是沒想到竟是小孩先報到。

事實上，「榮恩」一直想成家立室，他在2018年受訪時就坦言，希望趕快當爸爸，還表示：「如果我有小孩，會不會把他取名做Ron（榮恩）呢？雖然這是個好名字，不過我想應該不會！」

至於魯伯特的兩位好拍檔「哈利波特」丹尼爾瑞德克里夫，以及「妙麗」艾瑪華森，則似乎尚未有作父母的準備。30歲的丹尼爾於2013年與女演員艾琳德克（Erin Darke）因合作電影《Kill Your Darlings》相識相戀，一直拍拖至今。而艾瑪華森則是情路屢遭波折，雖然與多位IT才俊拍拖過多次，但都失敗告終。