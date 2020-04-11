（中央社台北11日電）武漢肺炎疫情之下，中國雖不斷塑造「大國成功抗疫」形象，在國際上仍被美國等國家指責。有中國學者提出「解套」方法，建議以非政府援助方式來此爭取美國人的好感和支持。

曾任廈門大學經濟學院教授的趙燕菁3月底在網上撰文指出，中美兩國在這次疫情中對立升高，美國「企圖通過指責中國來轉嫁自身早期怠忽職守的責任，抵消中國危機應對果斷決策帶來的巨大世界威望」。

他說，為了防止美國政客藉中國議題激發民粹或是實現中美經濟脫鉤，中國有必要打破以往由中央政府主導外援的慣例，越過聯邦政府，全方位啟動非政府管道，對處於困難中的美國機構和人民實施精準的支援，爭取美國人民對中國的理解和支持。

他以馬雲基金會為例，該機構3月16日向美國捐贈100萬個口罩和50萬個新冠病毒試劑盒，馬雲在推特新開設帳號推文說，「在這困難時期，我們與美國人攜手共進」，兩個小時內，這則推文已有6.5萬個讚，1.2萬個轉發，3200多條留言。

趙燕菁說，馬雲這一舉動之所以大獲成功，更深層的原因在於避開了國家間強弱尊卑秩序中，「援助」這一行為背後隱含的第二語言。

他認為，在美國人心中，中國是弱者，強者援助弱者理所當然，弱者援助強者則反而顯示出自己有錯，「中國任何的國家援助的行為，都會被解釋為中國在『贖罪』；中國任何的善意展示，都會自取其辱」。

因此，他主張透過中國的民間組織和個人，繞過聯邦和對中國不友好的地方政府，用民眾容易接受的方式對美國人民進行精確援助。

不只一名中國學者對當前中國在國際輿論中的劣勢提出警覺。

中國面臨有關武漢肺炎疫情瞞報、數據不透明，並持續壓制相關維權人士等責難。在實施封城76天的武漢，即使疫情緩和，也傳出死亡人數成謎、民眾排隊領骨灰卻領到可能不是自己親人的「百家灰」等負面消息。

東北師範大學傳媒科學學院副院長、教授張海今天在環球時報撰文表示，要「認清西方媒體兩套敘事框架」。

他雖未指明武漢肺炎對中共統治造成的衝擊，但文中以1986年蘇聯車諾比核電廠事故為例，引述前蘇聯領導人戈巴契夫的看法，表示這場事故「可能是蘇聯解體的真正原因」。

張海說，在對車諾比的報導中，西方媒體占據了比較大的分量，也可以看出其報導的公式，「就是到現在，在有關類似重大危機事件的報導中，西方媒體這樣的敘述框架依然可見」。

他認為，西方媒體在闡述客觀事實的時候，「會有意丟掉一些細節，大量使用微觀敘事、多元敘事和碎片敘事的手法」。具體包括，將沒能救到人的責任歸咎於政府，攻擊一切樂觀主義，無限放大微觀悲劇， 解構英雄主義，割裂英雄與政府，著力塑造「反抗者悲劇」。

他呼籲，民眾需要增強批判的媒體素養，「不再不加甄別地受限於西媒的敘事框架，使用別人的眼睛看自己和看他人」。（編輯：張淑伶）1090411