The China Post報導，來自德國的Natalis Maximilian Ture目前就讀研究所，當他還是大學生時，即造訪臺灣數次，臺灣山岳之美令他尤其感動。Natalis與The China Post分享他在台灣登山的經驗，以及過程中較為不便的地方。

Natalis以鏡頭記錄在臺灣爬山的經驗，並創立YouTube頻道「Laotang老唐」分享臺灣山岳之美，其中年初發布的影片「雪山之兩日行」引起許多在台外國人的迴響，讓更多人認識寶島山林，而影片說明中也貼心附上入園許可證申請連結。

雪山主峰標高3,886公尺，總路程約10.9公里，是台灣第二高峰，也是挑戰百岳的熱門路線。雖為百岳入門路線，但從登山口到主峰爬升超過1,700公尺，兩天兩夜的行程，途中會經過哭坡、海拔高度3,201公尺的百岳雪山東峰、黑森林、以及雪山圈谷，新手登山客需要足夠的體能訓練才能上山。

問及在台灣爬山的經驗和其他國家有什麼不同，Natalis分享道，前往台灣百岳的交通相當便利，週末假期就能攀登百岳; 其他國家不乏高山，但是不可能這麼容易抵達，而這也讓爬山運動更加親近，甚至能當作平常的休閒嗜好。

「在其他國家登山，我會覺得好像是一件大事，必須提早規劃，而且要安排在較長的假期。」

談及身為外國人在臺灣登山的經驗，Natalis表示，因為他中文流利，沒有碰到語言不通的問題，若要找中文的資料也沒有問題。「但我想對大部分的外國人來說，語言隔閡應該是在申請、查詢資料時會遇到的最大障礙。」

然而，對我來說，申請入園證有點麻煩，因為我個人喜歡說走就走的旅行，但除了玉山、嘉明湖等熱門路線之外，其餘山區的申請等待時間滿快的，而且也滿容易的。

影片連結: Hiking Snow Mountain

Natalis的YouTube頻道 : Laotang老唐

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