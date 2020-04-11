SBL超級籃球聯賽下半季賽事，10日首場比賽就是由爭奪季後賽席次的裕隆納智捷跟台灣銀行正面交鋒，兩隊都有輸不得的壓力，對於兩隊都是場Win or Go home。

台銀開場展現必勝的氣勢，攻守方面都打得兇悍，再加上本身在外線的高命中率，搭配瓊斯單節14分的帶動，首節打完以27:17領先10分；進入第二節台銀老毛病再犯，面對裕隆的攻防上的調整無法及時應對，單節命中率3成不到，把領先幾乎花光，上半場打完41:39僅2分領先。

下半場雖找回水準，但裕隆也逐漸加溫，第三節結束將比數追平，第四節則靠著基恩及「兩老」林宜輝、呂政儒聯手包辦24分的情況下後來居上，90:85擊敗台銀，鎖定季後賽席次，落敗的台銀則是提前放暑假。

賽後記者會上陳順詳對於自己最後一球的處理耿耿於懷，顯得非常懊惱，總教練陳國維也替子弟兵緩頰；「很可惜又是在第二節，整場關鍵還是第二節，又是出現今年大問題，總是在領先或是對手調整攻守策略後，無法立即反應，可能也因為有壓力，所以除了先發的人上去，都會先犯錯，很可惜沒能反敗。」

儘管提前放暑假，陳國維教練仍對全隊給予高度的肯定，甚至說出「沒人能想到台銀能打得這麼讓人驚艷」這樣的話語，對於本季這樣的表現他也略為意外地說：「真沒想到我們倒數第二場還有機會拚，但沒逼到最後一刻真的很可惜，不過我很感謝球員的付出與信任，若還有明年，我還會用一樣的方式帶隊，不會改變初衷。」

陳順詳則強調：「我每次受傷時都會想退休，但我對籃球還有熱情。」

確定拿下季後賽席次的裕隆，林宜輝繳出轉隊代表作，25分9籃板是本季最佳表現，基恩則是本季第三次準大三元演出，29分10助攻9籃板，不過也發生高達7次的失誤，另外盧冠軒三分球8投5中拿下17分也是本季新高，呂政儒責挹注了11分5助攻。

無緣季後賽，提前放假的台銀以瓊斯全場最高34分7助攻6籃板最佳，米歇爾則有15分14籃板「雙十」演出，「台銀兩老」張博勝及陳順詳分別有11分及10分的進帳，其中陳順詳有8分是在決勝第四節所拿下。