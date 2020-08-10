東騰建設首次進小檜溪推案　熱銷佳績驚人！

小檜溪重劃區擁有二條水岸綠帶環繞，高綠覆率與水岸景觀形成優質的居住環境，重劃區總面積僅不到40公頃，相較於鄰近的中路重劃區面積逾百公頃，可以預見腹地不大的小檜溪發展至成熟時程，將相當快速。小檜溪經過長年整合與民間自辦重劃後，從去年完成開發以來，即吸引了國泰、遠雄、亞昕等大型建商購地推案，東騰開發也布局插旗，小檜溪成為桃園房市推案最炙手可熱的地段。



▲小檜溪重劃區擁有高綠覆率與水岸景觀形成優質的居住環境。 （圖／品牌提供）

過去東騰開發在台北推案產品即是「日式精緻建築」的代名詞，擅長以日本「匠人精神」，透過水景、石材、樹木植栽等自然元素，打造日系禪風建築，注重人、建築與大自然的和諧共生，每次一推案，便吸引各界名人低調收藏。





此次東騰首入桃園推案，不但將台北高端住宅規劃設計帶進桃園市場，這種以日系簡約風格清水建築為設計主軸的獨特產品，也為以現代風和新古典風格為主的桃園住宅市場缺口，提供了令消費者耳目一新的新選擇。





「着東騰」主力產品規劃178戶24到36坪2至3房格局，基地932坪三面臨路，且各自退縮，創造優質人車分離街道，利用清水模特殊塗料，創造沉靜、簡約的日式風格，搭配護城河、景觀水景、日式私苑等搭配，創造獨一無二的清水建築。





東騰開發以大坪數思維及規格來規劃「着東騰」，並不因為中小坪數產品規劃打折，如採用地下室第二門廳、全齡化公設、一樓挑高採光、全街廓退縮街景等大尺度設計，此外樓板加厚至18公分，全棟並採用6＋6Low-E玻璃、全套德國原裝ALNO廚具及德國Hansgrohe五金龍頭等建材配備，將不少過去長年深耕台北高端住宅的設計，導入桃園推案。





近年總價帶在千萬左右、付款方式輕鬆的2、3房產品，成為各桃園大重劃區推案主流，房價相較於台北地區來說，購屋負擔不大，吸引不少首購族及置產族鎖定優質、具有未來發展潛力的地段進場購屋，支撐桃園房市熱度不墜，價格穩步上揚。





「着東騰」含車位的主力總價帶約在950到1500萬元，訴求訂簽5%起，潛銷二周以來，每周吸引了超過80組以上的看屋來人，不少都是桃園地區的首購族，以及東騰品牌長年的台北粉絲南下購屋。



▲「着東騰」主力產品規劃178戶24到36坪2至3房格局。 （圖／品牌提供）

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