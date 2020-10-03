美食巷仔內／王功私房菜　魚羊雙鮮風味餐在地又新鮮

「王功產業觀光發展協會」在經濟部中小企業處及彰化縣政府輔導下，採用王功漁港附近的農漁畜新鮮食材製作「魚羊雙鮮風味餐」正式開賣，每一桌10人份，彰化縣長王惠美說，歡迎全國民眾踴躍上網訂購，使用振興消費券前來享用在地魚、羊雙鮮料理，順遊王功漁港並體驗海牛文化。

▲王功產業觀光發展協會研發的《魚羊雙鮮風味餐》，將海鮮與當地的羊以創新的手法料理成「魚羊雙鮮」的「新鮮」菜色組合。（圖／王功產業觀光發展協會提供 記者陳雅芳翻攝）

× ▲王功產業觀光發展協會研發的《魚羊雙鮮風味餐》，將海鮮與當地的羊以創新的手法料理成「魚羊雙鮮」的「新鮮」菜色組合。（圖／王功產業觀光發展協會提供 記者陳雅芳翻攝）

王惠美表示，彰化縣素有「台灣穀倉」美譽，許多農產品產量都排名全國前三，王功漁港出海口是全台最大的濕地潮間帶，有大量的鮮蚵與新鮮漁產。因此，這次由「王功產業觀光發展協會」研發的《魚羊雙鮮風味餐》，除了王功漁港的新鮮海產之外，還將附近的農產品入菜，另將海鮮與當地畜牧的羊以創新的手法料理成「魚羊雙鮮」的「新鮮」菜色組合。

彰化縣王功產業觀光發展協會理事長林清長說，風味餐有10道菜：1.「鮮醃蛤蜊」、2.「白灼鮮蝦」是王功盛產新鮮的文蛤與蝦；3.「鮮蚵嗲」是王功餐廳的國宴名菜，蚵都是現採新鮮珍珠蚵；王功漁港的漁獲都是海上現撈，不是養殖魚或冷凍遠洋漁獲，所以4.「清蒸王功時令鮮魚」無法指定魚種，要看饕客上門的節期，當地釣客或漁船的漁獲；5.「松柏長青」是用高麗菜加上王功有名的鹽炒花生。

林清長說；6.「雙筍燴鮮菇」是以當地盛產的綠色蘆筍配竹筍再加上香菇，另外有四道新創的魚與羊新鮮菜色組合：7.「避風堂銀魚羊肉絲」、8.「魚羊雙鮮火鍋」內有帶皮羊肉、龍膽石斑及海鮮；還有9.「羊油鮮蚵麵線」、10.「羊肉三鮮炒飯」，飯後甜點則是羊奶冰淇淋，有興趣的民眾可自訂用餐時間上網訂購。