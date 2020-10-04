柚香禮券遊　屏東休閒農場價值加倍

屏東縣政府結合行政院農業委員會所推出「農遊券2.0版」柚香禮券，即日起至109年11月15日止，民眾在休閒農業獎勵旅遊合作的休閒農場業者場域消費，屏東縣政府對等加碼250元，其價值立即放大1倍，可購買或抵用農場內價值500元的商品或體驗活動等。 ▲來到屏東沐雨鍾林休閒農場可享受到森林的芬多精與大武山的美。（圖／屏東縣政府提供 ）×▲來到屏東沐雨鍾林休閒農場可享受到森林的芬多精與大武山的美。（圖／屏東縣政府提供 ）屏東縣政府農業處長鄭永裕表示，本次適用的休閒農場和農遊券相同，屏東縣內的休閒農場不僅有親山、也有近海，到農場可以喝杯原鄉咖啡、品嚐手作鳳梨酥俯瞰大武山的美，或是嚐一口濃郁香醇的巧克力飲ㄧ邊傾聽浪花拍打海岸的聲音，亦或是來個風味料理和農場主人來ㄧ場「Man‘s talk」。▲使用「農遊券2.0版」柚香禮券，也可到中原世紀認識屏東休閒農場，體驗你所不曾探索的環境。（圖／屏東縣政府提供）×▲使用「農遊券2.0版」柚香禮券，也可到中原世紀認識屏東休閒農場，體驗你所不曾探索的環境。（圖／屏東縣政府提供）屏東縣政府歡迎在地或遠方的遊客、旅人們，藉此一波「農遊券2.0版」-柚香禮券來親近屏東休閒農場、認識屏東休閒農場，限一次抵用，不得找零。