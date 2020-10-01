共機頻擾台 我軍較同期增20%飛行時數捍衛領空
新頭殼newtalk
calendar_today2020-10-01 19:12:16
近來台海情勢緊張，中國頻頻派軍機侵擾我國空域，甚至越過中線挑釁，我軍則以廣播警告驅離，並密切監控，不過共機擾台也增加空軍壓力。國防部長嚴德發昨（30日）指出，為捍衛國家主權與領空，我軍與去年同時期相比，約增加了20%的飛行架次與時數，十分辛苦，並讚空軍表現優異，「部長以你們為榮！」
《軍聞社》報導，嚴德發昨前往空軍清泉崗基地，代表三軍統帥總統蔡英文慰勉空軍第二、三聯隊官兵，並對他們近期執行空防偵巡任務，捍衛臺海領空，捨我其誰的優異表現表示肯定。嚴德發指出，從年初以來共軍各項挑釁、侵擾的軍事行動破壞區域和平穩定，儼然成為麻煩製造者，但我軍仍堅守空域，確保國家自由民主主權及人民生命財產安全，與去年同時期相比更增加約20%的飛行架次及時數，辛苦但也值得，他也大讚空軍表現並說：「部長以你們為榮！」
嚴德發強調，國土主權寸步不讓，民主自由堅守不退，面對當前區域情勢，國軍不挑釁、不升高衝突也不挑起爭端，但也從不怯弱、畏敵，我軍目前依照經常戰備時期突發狀況處置作為，均能適切處置得宜，表現十分優異。新聞來源為Newtalk 新頭殼