中秋夜炮屑隨處扔 環保局動員上百人力清出1.4噸垃圾
中秋夜炮屑隨處扔 環保局動員上百人力清出1.4噸垃圾
新頭殼newtalk
calendar_today2020-10-02 21:18:15
中秋夜民眾在海邊賞月、燃放煙火，美麗的假日浪漫又燦爛，可惜的是多數民眾忽略隨手清垃圾、炮屑。台南市環保局清潔隊中秋節隔日（2日）清晨6時即出勤清理觀夕平台、漁光島、黃金海岸場地周邊環境，4個清潔區隊近百名清潔人員費時5個多小時，使盡洪荒之力竭力清理，接近中午才大致恢復整潔，共計清出1.4公噸垃圾，大都為炮(盒)屑。
台南市長黃偉哲對此表示，十分感謝環保局清潔隊員的辛苦與付出，在多數人開心放假之際，堅守工作崗位，盡心盡力維護市容，展現出敬業的精神與工作態度值得嘉許。中秋節不少民眾喜歡在海岸沙灘賞月、放鞭炮助興。環保局2日清晨調派中西安平、南區、安南區、東區等4個區清潔隊近百名人力，以及 1台掃街車、5輛垃圾車、3輛回收車，於中午左右完成觀夕平台、漁光島、黃金海岸場地周邊、海岸線及道路等環境清潔。
中西安平區隊掃地班蔡姓清潔隊員說，很能體會民眾在中秋節夜晚放煙火，想要添熱鬧氣氛的心情，但希望民眾在放煙火、放鞭炮之餘，還能夠隨手稍微清理一下垃圾。出勤的清潔隊同仁從清晨6時上工，片刻不敢休息地清理路面及空地炮屑，近中午時太陽很大，氣溫很高，說不辛苦是騙人的。不過，看到環境在同仁合力之下，逐漸恢復整潔，還是很有成就感。
環保局表示，中西安平、安南、南區、東區動員的人力，使盡洪荒之力竭力清理，3日上午將再派溝渠隊協助及並商請南區大型街車支援。也期望未來權責單位(漁港所、工務局等)能善盡管理責任，區隊快沒有洪荒之力了。
環保局長謝世傑表示，連假還有3天，盼區公所志工、環保志工等能主動加入維護環境的行列。環境整潔需要每個人的參與，民眾出遊造訪各地，請將垃圾帶走或丟入垃圾桶，尤其是將已燃放完煙火的炮盒，最好能再以水澆熄才放入垃圾桶。請發揮公德心體貼清潔人員辛苦值勤。新聞來源為Newtalk 新頭殼