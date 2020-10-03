川普上週白宮提名大法官　出席記者、議員等至少7人確診

白宮高級顧問康威也在推特上發文，自己的病毒篩檢結果呈陽性，但症狀輕微，確診後已經在接受隔離治療。康威上週也有出席大法官提名活動。
確診的共和黨參議員提力斯聲明說道「過去的幾個月中，我已接受新冠病毒常規篩檢，上週六（ 26 ）結果為陰性，但是今晚我的抗原檢測又恢復為陽性」。提力斯將遵從醫師指示進行 10 天的隔離，他的身體狀況良好，沒有任何症狀。同時鼓勵他的選區北卡羅萊納州的民眾遵循防疫建議，多洗手、保持社交距離。
對於白宮內傳出疫情，《華盛頓郵報》報導指，美國最高法院大法官提名人巴芮特曾在今年夏天確診，事後痊癒。白宮新聞秘書迪爾（ Judd Deere ）回應，巴芮特在康復後每日皆會進行病毒檢測，在白宮或總統提名前日（ 9 月 25 日）結果為陰性。但新聞照片顯示，在 26 日的活動中，巴芮特未配戴口罩。
《華盛頓郵報》指出，參與提名活動的駐白宮記者目前至少有 3 人確診，猶他州共和黨參議員李（ Mike Lee ）、聖母大學校長詹金斯（ John I. Jenkins ）也在 2 日宣布確診，2 人近日與巴芮特有過接觸。
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