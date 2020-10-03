法網／臨危不亂！謝淑薇組合直落二挺進女雙16強
記者鍾東穎/綜合報導
calendar_today2020-10-03 18:40:09
法網女雙第二輪，我國網球一姊謝淑薇和最佳拍檔捷克Barbora Strycova榮膺頭號種子，今(3)日面對捷克Marie Bouzkova／荷蘭Arantxa Rus首盤雖先遭破發，但臨危不亂很快地穩住陣腳，最終以7:5、6:1晉級16強。
今年法網因2019 新型冠狀病毒（COVID-19）疫情，從5月順延至9月底開戰。謝淑薇女單止步次輪，將重心擺在女雙，首輪花費69分鐘以直落二擊敗「美澳聯軍」Maria Sanchez／Astra Sharma晉級。今日首盤，前6局雙方都有互破發球局的機會但都沒兌現，互保發球局來到第7局，台捷組合浪費2個局點，本場首度遭破發，讓對手保發後來到3:5聽牌優勢，不過經驗老道的台捷組合接連回破，連下4局逆轉，首盤以7:5收下。
次盤，台捷組合趁勝追擊取得3:0領先，儘管對手保住第4局，但台捷組合掌握場上主動權，很快地就收拾對手以6:1贏得勝利。
台捷組合在復賽首站羅馬紅土網賽女雙奪冠，也讓謝淑薇穩居女雙世界球后，本季前5戰全都打進決賽，僅年初的澳網收下亞軍，其餘4站都掄元，寫下21勝1負傲人戰績，挾著12連勝挑戰大滿貫賽事法網。