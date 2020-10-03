彰化縣環保局「環境即時通」　 APP帶你找到乾淨公廁

外出找廁所是大多數民眾的痛，擔心環境不夠熟悉，不知去哪裡找？找到了，又怕是地雷，廁所不乾淨！為了解決民眾的民生大事，彰化縣環保局教大家可上「環境即時通」APP，從首頁中的「地圖顯示」欄位，直接帶您找到洗手間，不用怕迷路更不必一路憋尿憋出病來。

▲只要下載「環境即時通」APP，就能自動根據你的所在地，自動幫你導航到廁所，相當方便。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.03）

× ▲只要下載「環境即時通」APP，就能自動根據你的所在地，自動幫你導航到廁所，相當方便。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.03）

連假各地觀光景點都擠滿人潮，有許多民眾塞在車陣中動彈不得，常常一塞就是1、2個小時，而到了一個不熟悉的地方，緊接著開始另一個挑戰，找尋廁所；彰化縣環保局不斷更新縣內公廁環境，而民眾也不怕找不到廁所，只要下載「環境即時通」APP，就能自動根據你的所在地，自動幫你導航到廁所，相當方便。

彰化縣列管的公廁共有1508座，近年不斷清查盤點各類型場所公廁，列管建檔，並且加強評鑑分級制，希望讓縣內公廁都能達到一定水準，讓旅客使用上乾淨衛生，更加安心；目前評鑑列為特優級的公廁共有1447座，其中285座還達到特優場所認證，達成不髒、不濕、不臭等新三不原則。

▲公廁方面也有標註親子、無障礙及性別友善廁所，讓不同族群的民眾，都能快速方便找到適合自己的廁所。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.03）

× ▲公廁方面也有標註親子、無障礙及性別友善廁所，讓不同族群的民眾，都能快速方便找到適合自己的廁所。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.03）

環保局長江培根表示，近年環保局不斷爭取「優質公廁及美質環境推動計畫」補助經費，陸續改善縣內老舊廁所，像鹿港鎮體育場、公會堂、八卦山風景區、金馬公園等等，也增加更多的無障礙廁所，以及坐式馬桶，打造長輩、身障朋友更友善的如廁環境。

江培根指出，民眾可從「環境即時通」APP中，自動根據目前的GPS位置找出附近的公廁資訊，並可快速切換檢視親子、無障礙及性別友善廁所，還有提供導航功能，就近就能找到適合自己的公廁，不用問人，也減少跟民宅或商家借用被拒的尷尬，民眾不妨善加利用。

▲民眾可從「環境即時通」APP中，可快速切換檢視親子、無障礙及性別友善廁所。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.03）

× ▲民眾可從「環境即時通」APP中，可快速切換檢視親子、無障礙及性別友善廁所。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.03）

江培根說，而APP不僅提供公共廁所方位，還有即時空氣品質監測功能，提醒民眾今天是不適合外出運動，或者是空氣不佳，會提醒您將門窗關閉等功能，而公廁方面也有標註親子、無障礙及性別友善廁所，讓不同族群的民眾，都能快速方便找到適合自己的廁所，也不用怕迷路更不必一路憋尿憋出病來。