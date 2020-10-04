阿爆拿3獎媽媽眼裡「只有蔡依林」 忙著合照不理女兒
阿爆拿3獎媽媽眼裡「只有蔡依林」 忙著合照不理女兒
記者陳雅蘭/台北報導
calendar_today2020-10-04 11:54:01｜update2020-10-04 13:36:13
第31屆金曲獎昨（3日）圓滿落幕，阿爆（Abao）抱走「年度專輯獎」、「最佳原住民語專輯獎」·「年度歌曲獎」等3大獎，成為今年最大贏家，她在慶功宴上表示，會比照原住民傳統、結婚時的規格，殺5隻豬慶祝。阿爆透露，昨晚上台領獎時，媽媽哭得比她還慘，卻忙著跟蔡依林合照，完全沒要理女兒的意思。
阿爆結婚時，殺了4、5隻豬慶祝，這次得3大獎，表示比照辦理，笑說典禮一結束後，就跟媽媽在討論，曾考量現在豬很貴，有打算改吃魚，但覺得殺豬是最傳統的方式，還是會遵從禮俗。她表示昨晚媽媽有哭，尤其是得「年度專輯獎」時，哭到警衛一直看她；也說家庭主婦很難有接觸這場面的機會，爆料媽媽一度不理她，忙著跟蔡依林合照，她說：「沒有想要理我的意思，一直說Jolin好漂亮！」但見到媽媽開心，阿爆非常滿意：「讓他們接觸平常沒接觸的事很重要。」
阿爆今年入圍8項，但謙虛表示：「沒有特別想拿的，年度已經很好了，很多人都等很久，能入圍已經很幸運，還有機會上台講話真的很幸運，今年運氣還不錯。」她雖然是今年大贏家，但表示不為此感到壓力，自嘲：「我們本來就很邊緣啊，上KTV還是有一定難度，獎就是這樣，有音樂人的肯定，但還是很多人不認識我，這是事實。」也認為很多歌曲不見得大家都喜歡，而且世代一直在變，去習慣並調整心態就好。