國軍的薪資其實超棒？現役軍人揭關鍵差異：完全無法比擬

這位網友在 PTT Gossiping 板上PO出一篇「國軍的薪資是不是很棒？」的文章表示，「剛看到國軍的薪資，二兵34340元／月、一兵35995元／月、上兵37655元／月、下士40235元／月，還可以保家衛國，受人尊敬，有沒有國軍的薪資是不是很棒的八卦？」此篇文章一出立刻引起大量網友熱烈討論，留言區紛紛蓋起高樓。
網友們紛紛表示「看單位啊，以前在通訊學校過的很爽，但海陸就累多了吧」、「時薪多少？不過福利是真的不錯啦」、「可憐，工作24hr，薪水超低」、「一樣工時在外面找不會比較差還保有自由，僅限有能力的」、「你知道警察工時不到一半領4萬多嗎」、「晚上睡覺時狀況一來，就要上工了」、「軍中都假休假，18放、21收、24收的，時間被吃一堆」、「能忍受的話贏一般人」。
甚至更有現役軍人指出「薪資棒不棒的關鍵差異」在於「從軍的單位」，他直言「我真的很慶幸自己從軍，因為是野戰單位，有新式個裝跟個人的步槍，上述這薪資應是野戰單位有給『5000元戰鬥加給』的薪水，一般可能大家說上下班的單位就要再扣5000元，士官有其他額外加給，領到的薪資完全不能夠比擬」，他也表示「那有很多人說當兵選這種緋聞值得單位，一堆任務演訓很操，實際工作時數很長，很累，但這不就是我們想要的『當兵』嗎？」。
最後他也說，「下基地那種跟同袍搭帳棚睡在陣地，同班團結、互助、相互了解，那種默契培養的感覺，真的不是駐地那種日子，沒事搞一堆公差做的感覺能夠比擬的，一個眼神，你就懂身旁的弟兄在想什麼，全心全意的在為打仗這件事做訓練的感覺，真的有強烈的成就與榮譽感」。（編輯：王柏文）