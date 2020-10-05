NBA／8年前！Kobe對一眉哥父親保證：我會照顧好你兒子
NBA／8年前！Kobe對一眉哥父親保證：我會照顧好你兒子
記者鍾東穎/綜合報導
calendar_today2020-10-05 10:56:03
聯盟優質長人「一眉哥」Anthony Davis本季轉戰湖人，和「詹皇」LeBron James聯手幫助球隊打進總冠軍賽，Davis的爸爸透露，兒子和湖人對史傳奇球星「黑曼巴」Kobe Bryant的淵源早在2012年奧運就結下。
Davis的爸爸受訪談起自己在2012年倫敦奧運會上遇到Kobe的小故事，「當我們抵達時，Kobe走過說，Davis先生，我會帶著你的孩子，我會好好保護這個年輕人的，他走到哪我就走到哪，在這整個奧運期間。」Kobe是當年倫敦奧運美國隊中最資深球員，而Davis當時年僅19歲，以2012年選秀狀元身分入選，不過1場NBA都還沒打自然有些生澀，這屆也正好是Kobe最後一次參加奧運，最終率隊擊敗西班牙拿下金牌。
Kobe今年初驟逝，看得出Davis也悲痛至極，今年季後賽湖人穿上紀念Kobe的曼巴球衣，Davis在西區決第2戰投進絕殺球後大喊「Kobe」，賽後更表示穿著這件球衣就不能輸。