嘉義縣50歲以上8大對象 今天起全面免費開打流感疫苗
嘉義縣50歲以上8大對象 今天起全面免費開打流感疫苗
記者陳惲朋／嘉義報導
calendar_today2020-10-05 14:24:15
嘉義縣今(5)日起，對50歲以上等8大對象的縣民，全面免費開打流感疫苗，縣長翁章梁率先接受流感疫苗接種，並邀請75歲長輩及教師代表一起參加啟動儀式，揭開流感疫苗的接種序幕。
今天近午，翁章梁邀請4家醫院代表及疾病管制署南區管制中心副主任陳紫君等人，共同啟動「保護嘉人 即刻行動-流感疫苗開打」記者會，翁章梁表示，今年接種對象，除與去年相同包括50歲以上等8大對象外，校園是流感疫情群聚高風險族群，高中職以下學生，都納入公費流感接種對象。翁章梁要求衛生局採購四價流感疫苗13萬8千多劑，從今天起在全縣438個社區接種站，及78家合約院所全面開打，直到採購疫苗全部用罄，縣民只要攜帶健保卡，都可以到各指定處所，完成流感疫苗接種服務。
對於失能的長輩，縣府也由衛生所提供預約到宅接種服務，翁章梁呼籲，符合接種者應盡早完成接種，特別是65歲以上長輩、3歲以下幼兒及具有高風險慢性病民眾；另家中滿75歲(34年次)長輩可免費接種肺炎鏈球菌疫苗，同時接種「左流右肺」雙重保護，工商事業團體符合接種對象人數達30人以上者也可向各地衛生所預約到點服務。
衛生局代理局長趙紋華提醒，今年除了接種流感疫苗外，要做好個人衛生防護措施，出入公共場所時應與他人保持社交距離或佩戴口罩，民眾如出現發燒及咳嗽、流鼻水等呼吸道症狀，應全程佩戴口罩，盡速就醫，並告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報，做好各項防護措施，保護大家的健康。