日本爆紅珍奶　「清爽系黑糖珍珠鮮奶」攻佔櫻花妹IG！

日本人超愛台灣珍奶，甚至還出現了各種奇葩珍珠吃法，台灣珍珠奶茶在日本掀起的炫風可見一斑。而在日本最火紅的珍珠奶茶品牌，是由日本人與台灣人共同創辦的謝謝珍珠，至今已在日本開設超過三十家分店，在日本各地都能見到這圓滾滾的品牌LOGO，連品牌名字也相當可愛。謝謝珍珠究竟有什麼魅力能夠攻佔櫻花妹的心，一度在IG瘋狂洗版，就連帝王級牛郎羅蘭都為其瘋狂呢？

▲謝謝珍珠的招牌珍珠飲品，是採用純黑糖蜜製而成，口感清爽無負擔。（圖／NOWnews）

× ▲謝謝珍珠的招牌珍珠飲品，是採用純黑糖蜜製而成，口感清爽無負擔。（圖／NOWnews）

謝謝珍珠的創辦人來台旅遊時，對台灣的珍珠奶茶可說是一見鐘情，尤其對Q彈口感的珍珠粉圓特別驚艷，外型可愛的珍珠，不論加入什麼茶飲都能讓喝飲料充滿樂趣，壓力大時還特別紓壓。因此，創辦人決定回到日本開設珍珠奶茶店，要讓日本的消費者體驗的台灣珍奶的魅力。然而，台灣的黑糖珍奶對日本消費者來說還是太甜，謝謝珍珠也將配方改良，完全使用黑糖、不添加麥芽糖的做法，讓謝謝珍珠的黑糖珍奶甜度只有一半，還略帶微苦的咖啡香氣。完全使用純鮮奶、不添加鮮奶油與奶精，飲用起來口感清爽不甜膩，而這樣的改良調整，也讓謝謝珍珠在日本大獲好評，就連台灣的消費者也讚不絕口。

▲秉持著日本職人精神的謝謝珍珠，嚴格把關每一杯飲品，要讓日本及台灣的消費者喝到最高品質的手搖飲。（圖／ NOWnews）

× ▲秉持著日本職人精神的謝謝珍珠，嚴格把關每一杯飲品，要讓日本及台灣的消費者喝到最高品質的手搖飲。（圖／ NOWnews）

根據謝謝珍珠台灣區負責人林鼎翔表示，品牌是由日本及台灣共同創立，除了希望能夠把珍珠飲品發揚到全世界以外，更希望能夠讓台灣及日本的優質產品產生更多的交流。謝謝珍珠特別從日本直送焙茶及靜岡抹茶，為的就是要讓台灣的消費者品嚐到道地的日本風味。有別於台灣抹茶偏甜，日本靜岡抹茶則是香氣十足且帶有些許苦味，而日本焙茶則是充滿炭焙香卻又清爽回甘，搭配招牌的珍珠口感更加豐富。

除了珍珠系列以外，原茶類飲品也很受青睞，謝謝珍珠特地選用台灣在地無農藥、無防腐劑的高品質茶葉，雖然成本高出一成，品牌仍堅持要讓日本及台灣的消費者喝得安心。相較於台灣的手搖飲，從日本發跡的謝謝珍珠，每一杯飲品都秉持著日本職人的信念及感謝，嚴格把關每一個細節，造就出一杯杯口感清爽、香氣濃郁的珍珠飲品，讓人喝得開心又放心。



謝謝珍珠店家資訊 桃園中正店 │桃園市桃園區中正路690號 訂購專線：03-3252529 台北復興店 │台北市松山區復興北路313巷45號 訂購專線：02-2502-2942 新竹店 │新竹市東區林森路18號 訂購專線：03-5235553