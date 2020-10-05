80萬人報復性看片！河智苑新作中秋假期「賺70億元」
80萬人報復性看片！河智苑新作中秋假期「賺70億元」
記者陳雅蘭/綜合報導
calendar_today2020-10-05 17:00:00
由韓國「國民老爸」成東鎰、影劇天后河智苑及天才童星朴昭怡主演的親情喜劇新片《無價之保》，在韓上映開出亮眼票房，據韓國官方統計，《無價》完全制霸中秋檔期，上映連5日拿下票房冠軍、當周票房冠軍、中秋檔期票房總冠軍，截至4日為止，觀影人次已突破82萬人，票房超過70億韓元（約台幣1.8億元），除此之外，各大媒體及影評也盛讚，稱《無價》是「秋節唯一印象深刻的作品」。
票房口碑雙贏的《無價之保》，除了溫馨感人的劇情之外，更是為步入「寒冬」的韓國戲院業者帶來超強的「暖流」。原因是9月韓國疫情再次爆發，官方將緊急狀態調升至2.5級，距離全面停業的3級僅一步之遙；但戲院票房慘澹，業者叫苦連天，好在後續疫情趨緩，加上適逢中秋連假的重要節日，這部講述親情的喜劇片，在佳節時期票房大升。韓媒表示《無價之保》給寒冬的戲院帶來暖流，影評人更稱：「《無價之保》逐漸融化了肺炎的票房冰河期。」韓國電影《專欄》表示：「《無價之保》是一部適合在佳節欣賞的溫馨家庭電影，能讓全家人都看得開心，演員成東鎰，河智苑和金熙元的紮實表演以及朴昭怡天真可愛的演出，透過演員間微妙的情感變化，給觀眾們帶來喜悅，在增強電影帶入感和激勵情感方面發揮了重要作用。」
電影中真實的情感呈現，多虧劇組在拍攝過程相處融洽，數位閱歷無數的演員相互切磋飆演技，河智苑表示：「我們不斷地透過對話，在現場也會激盪出更好的台詞！」飾演主角「承怡」的童星朴昭怡，每天拍攝都散發的活潑正能量，不僅讓現場歡笑聲不斷，也令演員們讚嘆不已。與朴昭怡對戲最頻繁的成東鎰，也透露曾在拍片時問朴昭怡：「妳不累嗎？」但這位精力無限的天才童星卻回答：「我非常喜歡這個片場！」《無價之保》10月8日在台上映。
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