集合啦！推動眷村文化節 藍綠白首長6日齊聚桃園
記者康子仁/新北報導
calendar_today2020-10-05 17:42:41
藍綠白縣市首長合體！台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、基隆市長林右昌等人，為了推廣眷村文化，6日上午將和市長鄭文燦在桃園市政府合體，一同為眷村文化節揭開序幕，不僅有民歌演唱會，還以「眷味召集令」為主題，呈現眷村歷史與特色。
眷村文化節以「眷味召集令」為主題，透過砲陣地與甬道的懷舊氛圍，以眷村的氣味、滋味及趣味三方面呈現眷村歷史與特色，同時規劃民歌懷舊演唱會，邀請殷正洋等代表性民歌手共襄盛舉，透過民歌饗宴讓民眾回溫青春歲月。6日在桃園的活動，將以雲南打歌開場演出，接著北北桃基4位首長輪番致詞，鄭文燦將在會中授旗，宣告桃園市眷村文化協會成立，然後4位首長為聯合啟動儀式拼圖。繼去年台北市率先製作「眷村人文手冊」，將4縣市眷村文化節活動彙整共同行銷後，4縣市首次聯合舉辦實體記者會，串聯桃園眷村文化節(10/9-10/18)，臺北市眷遊記(10/9-10/25)、新北市眷村文化節(10/1-10/31)和基隆市一起行銷，舉辦「集合啦! 眷村守護軍團」線上集章活動，透過線上集章，邀請民眾一同到北北基桃眷村文化園區旅遊，見證眷村文化的保存成果。