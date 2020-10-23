口罩MIT不稀奇　他逛家樂福驚見一景象愣：「不買不行」

雖然我國市場內，無論是生活用品還是食品，有許多都是進口商品，但近日因為疫情關係，MIT的口罩品質獲得國人及國外政府的大力讚賞，讓國人開始注意到「台灣製」產品其實也不輸國外品質。近日，就有網友討論「家樂福有哪些MIT產品必買的呢？」貼文引發熱議。

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原PO在PTT貼文指出，家樂福雖然是法國商，但是自有品牌其實很多都是跟台灣工廠配合，屬於MIT的商品。而一般小家庭若買了美式賣場大份量的品項，如果不跟鄰居打交道的話，其實很吃虧。後來轉戰家樂福，竟發現意想不到的驚喜。

▲網友發現家樂福有許多MIT的產品，讓消費者用得安心也吃得開心。（圖/翻攝PTT）

該名網友指出「來家樂福買東西之後，發現他們自有品牌真的很便宜而且份量也很剛好，週三去買的話，玉山聯名卡還有八折，真的省很多，重點很多東西都是MIT的，這不買真的不行，像是沙琪瑪、照燒肉米漢堡、ECO環保衛生紙、綠點子茶籽蔬果碗盤洗潔精、家樂福火鍋餃類我們都很常買」。





原PO表示「其實蠻多的，我後來去逛賣場都會專看自有品牌上品，逛賣場好像也變的蠻有樂趣的? 包含衛生棉、沐浴跟香皂都有家樂福自產的，如果比起來，還是覺得家樂福贏過很多賣場，而且還不用付年費，除了支持MIT產品之外，價格便宜也很重要，真心覺得可以多支持。」