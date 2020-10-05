iPhone 12傳有5機型！超親民價1.9萬起還有「珊瑚色」

NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

iPhone 12傳有5機型！超親民價1.9萬起還有「珊瑚色」

記者賴志昶／台北報導

calendar_today2020-10-05 19:40:29

▲根據爆料指出，iPhone 12系列預計推出Mini、12、12 Pro以及12 Pro Max等共4款機型。圖為iPhone 11系列。（示意圖／翻攝自蘋果官網)
▲根據爆料指出，iPhone 12系列預計推出Mini、12、12 Pro以及12 Pro Max等共4款機型。圖為iPhone 11系列。（示意圖／翻攝自蘋果官網)
外傳將於今年秋季登場的蘋果（Apple）iPhone 12，今（5）又傳出更多新消息。綜合外媒報導，本次iPhone 12可能將推出iPhone 12 mini、 iPhone 12、iPhone 12 Max、iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max等5種機型。其中，最入門款的mini 64GB售價僅649美元，折合新台幣約1.9萬元；而最高端版本的Pro Max 512GB 則要價1399美元，折合新台幣約4萬元。
爆料達人Jon Prosser於推特指出，iPhone 12系列預計推出5.4吋螢幕的iPhone 12 Mini、6.1吋大的iPhone 12、較強性能的iPhone 12 Pro以及6.7吋螢幕且高效能的iPhone 12 Pro Max等共4款機型；其中，mini與iPhone 12將有64GB、128GB以及256GB，而Pro 與Pro Max則有128GB、256GB及512GB。
▲爆料達人Jon
▲爆料達人Jon Prosser於推特指出，iPhone 12系列預計推出Mini、12、12 Pro以及12 Pro Max等共4款機型，且規格自64GB起。（圖／翻攝自推特)
在售價方面，據爆料者「Apple RUMORs」10月初的推文，mini定價為649至799美元之間，折合新台幣約1.9萬元起；至於螢幕最大也最高規格的Pro Max，價格則介於1099到1399美元之間，最貴版本的iPhone 12 Pro Max 512GB折合新台幣約4萬元。

▲根據爆料者「Apple
▲根據爆料者「Apple RUMORs」推文，mini定價為649至799美元之間，折合新台幣約1.9萬元起。（圖／翻攝自推特)
不過，另有陸媒《手機中國》與德國網媒WinFuture報導稱，根據經銷商的資料顯示，本次iPhone 12系列將推出iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Max、iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max等5種機型，入門款的mini同樣為64GB、128GB、256GB等3種版本，並有黑、白、藍、紅、黃以及珊瑚色；其餘4種版本則是128GB起跳，另有256GB、512GB等規格，且僅有黑、白、銀等3種基本色可選擇。
12系列與去年iPhone 11相比，除了多出小螢幕版的iPhone 12 mini，價格也較為親民，且出乎意料都推出多款顏色，勢必將在中低階市場掀起一陣旋風；至於高階版本預計都有128GB起跳，雖最高規版的建議售價將創下iPhone歷史新高，但搭配A14 晶片或將帶給消費者「逆天」效能，也引起許多金字塔頂端消費族群的期待。
關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

手搖飲新制明年上路！總熱量、總糖量都要標示，您怎麼看？

手搖飲新制明年上路！總熱量、總糖量都要標示，您怎麼看？

繼續作答
金曲獎超大遺珠！您覺得誰到現在都還沒拿過「最佳女歌手」獎最可惜？

金曲獎超大遺珠！您覺得誰到現在都還沒拿過「最佳女歌手」獎最可惜？

繼續作答
議員徐巧芯提議恢復全面徵兵、女性義務當兵，您怎麼看？

議員徐巧芯提議恢復全面徵兵、女性義務當兵，您怎麼看？

繼續作答
campaign即時
推薦閱讀