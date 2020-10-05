iPhone 12傳有5機型！超親民價1.9萬起還有「珊瑚色」

在售價方面，據爆料者「Apple RUMORs」10月初的推文，mini定價為649至799美元之間，折合新台幣約1.9萬元起；至於螢幕最大也最高規格的Pro Max，價格則介於1099到1399美元之間，最貴版本的iPhone 12 Pro Max 512GB折合新台幣約4萬元。
不過，另有陸媒《手機中國》與德國網媒WinFuture報導稱，根據經銷商的資料顯示，本次iPhone 12系列將推出iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Max、iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max等5種機型，入門款的mini同樣為64GB、128GB、256GB等3種版本，並有黑、白、藍、紅、黃以及珊瑚色；其餘4種版本則是128GB起跳，另有256GB、512GB等規格，且僅有黑、白、銀等3種基本色可選擇。
12系列與去年iPhone 11相比，除了多出小螢幕版的iPhone 12 mini，價格也較為親民，且出乎意料都推出多款顏色，勢必將在中低階市場掀起一陣旋風；至於高階版本預計都有128GB起跳，雖最高規版的建議售價將創下iPhone歷史新高，但搭配A14 晶片或將帶給消費者「逆天」效能，也引起許多金字塔頂端消費族群的期待。