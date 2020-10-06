影／「家將坐炮」好危險？展現神威、袪除惡鬼
文/保庇NOW
calendar_today2020-10-06 22:00:00
在各大廟會活動都可看到一群攝影師舉著相機、攝影機，爭相捕捉精彩鏡頭，其中，「家將坐炮」就是拍攝重點之一，鞭炮四射的火光場景配上家將面目肅穆的視覺衝擊，許多國外知名攝影師也特地遠道而來拍攝。可是，為什麼家將要做出這麼危險的動作？絕對不是為了耍帥、吸引大眾目光，其實背後是有其民俗意義的。
「坐炮文化」最重要的便是彰顯神威，展現家將神明附體的威嚴，也藉此警告四周無形的好兄弟們，千萬不要來招惹神明也不要來鬧場，盡快迴避；此外，鞭炮自古以來便有除煞避邪之用，在主神來到前，先由家將們坐炮祈求遶境順利平安。在重要路口的馬路上，將鞭炮堆疊成一座小山，待家將站在鞭炮前方便燃放鞭炮，熊熊的火光、烈焰與震耳欲聾的聲響，絲毫不影響擺著威嚴姿勢的家將。專門紀錄台灣民俗文化的知名Youtube頻道【不當護理師要幹嘛?!】便特別拍攝「坐炮」過程，希望可以讓更多人一同認識這個文化，真的不是外人所想的那麼膚淺，只有「帥」一個字。（編輯：連宜方）
*本文內容由Youtube頻道【不當護理師要幹嘛?!】授權提供，不得隨意改寫、轉載*