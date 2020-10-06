美國禁TikTok和WeChat 中國：違反WTO規定
美國禁TikTok和WeChat 中國：違反WTO規定
中央社
calendar_today2020-10-06 10:55:31｜update2020-10-06 10:56:03
（中央社日內瓦5日綜合外電報導）貿易官員透露，中國在世界貿易組織（WTO）一場會議上表示，美國限制中國應用程式TikTok和WeChat，違反世貿規定。
川普政府以國安為由禁止下載TikTok和WeChat，並要求TikTok中國母公司字節跳動（ByteDance）把業務賣給美國公司；但美國法官質疑政府論據。熟悉此事的不具名貿易官員表示，中國代表2日在WTO閉門會議上說，美國這些作法「明顯違反WTO規定，限制跨境貿易服務，且違反多邊貿易系統的基本原則和目標」。
這名官員說，代表團形容美國未能提出具體證據說明採取這些措施的原因，「明顯濫用」規定。
這名官員表示，美國在同一場會議上捍衛其禁令，稱此舉意在降低國安風險。美國政府先前表示，中國政府獲取了美國用戶的資料。
美國貿易代表署（U.S. Trade Representative）目前沒有置評；中國駐WTO代表團也尚未回覆記者詢問。中國這番發言本身不會帶來任何影響，但中國可能向WTO提出正式申訴。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1091006