受疫情影響9個月沒接戲　李國毅報復性拍戲：一拍60集

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受疫情影響9個月沒接戲　李國毅報復性拍戲：一拍60集

記者薛羽彤/綜合報導

calendar_today2020-10-06 19:00:00

▲李國毅（右）、李亦捷主演《廢財闖天關》。（圖 / 三立提供）
▲李國毅（右）、李亦捷主演《廢財闖天關》。（圖 / 三立提供）

新華劇《廢財闖天關》今（6）日舉辦男主女角卡司公布記者會，李國毅苦喊因為疫情，錯失3部戲拍攝機會，已將近9個月沒有拍戲，笑說這次要報復性拍戲，「一次演個80集。」

▲李國毅（右）睽違9個月沒拍戲。（圖
▲李國毅（右）睽違9個月沒拍戲。（圖 / 三立提供）
李國毅表示，由於疫情關係原手上有3部戲還在等待開拍，時間過去，至今已9個月未拍戲，笑說這次回來算是「報復性拍戲」，因為要一次拍至少60集的長劇，而自己是第一次演出集數這麼長的戲，趁著休息這段時間，把身體狀況調整得很好，不僅早睡早起，連酒也少喝了，他笑說：「能夠被需要是很開心的事，請盡量使用我！」
▲李亦捷（右）家人都是李國毅的粉絲。（圖
▲李亦捷（右）家人都是李國毅的粉絲。（圖 / 三立提供）
李亦捷表示自己的家人都是李國毅的粉絲，外婆、表姊得知她要和李國毅拍戲，就一直好奇的問會不會有吻戲，更說如果有吻戲的話要多親一點，讓李亦捷直言李國毅是名符其實的「師奶殺手」。有場李國毅英雄救美的戲碼，她看著李國毅從遠方跑來，眼神中透露著「我會保護你，不讓你受傷」，讓她當下秒懂「難怪那麼多粉絲！」李國毅則笑說那場戲穿著皮鞋來回跑，腳底都要著火了。
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