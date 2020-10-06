議員爆2018年蔡柯會內幕 柯文哲斥：謊話！
新頭殼newtalk
calendar_today2020-10-06 21:05:45
民進黨台北市議員王世堅今（6日）上午接受廣播節目專訪時爆料2018年北門「蔡柯會」內幕，台北市長柯文哲曾要求總統蔡英文到北市府拜訪他，且「蔡柯會」當天，當時小英總統看柯難得穿上西裝外套，本來好意對柯說「你今天穿西裝」，並伸手拍拍他，結果柯不但閃掉，還夾著一個動作，就是伸手拍自己的衣服，直言柯很不禮貌。對此，柯文哲下午出席活動被問及此事，他痛斥「謊話！」
王世堅上午接受廣播節目《周玉蔻嗆新聞》專訪，對於2018年12月14日北門「蔡柯會」，王認為柯文哲對蔡總統很不禮貌，更透露柯曾要求會面地點要在北市府。不過，北市府時任發言人、觀傳局長劉奕霆強調：「沒有的事就是沒有」，無須過多口水。柯文哲下午出席台北市立中正高中、台灣擊劍大師協會圓夢奪金捐贈簽約儀式，走進會場前，現場媒體頻追問王世堅爆料「蔡柯會」內幕的事情，有記者詢問王世堅爆料「蔡柯會」是否曾要求蔡總統到北市府？柯文哲聽聞後相當不滿，痛斥「謊話！」
不過，媒體再問王世堅哪裡說謊、實情為何，柯文哲卻不再正面回應。
此外，也有媒體詢問，是否可能支持基隆市長林右昌選2022年台北市長？柯文哲則笑而不答，便進入會場。新聞來源為Newtalk 新頭殼