與山猪搏鬥20分鐘 大埔老翁渾身是傷送醫縫27針
記者陳惲朋/嘉義報導
calendar_today2020-10-06 20:01:00
嘉義縣大埔鄉72歲老翁在山區果園工作時，突遭山上野山豬近身攻擊，老翁奮不顧身的與山猪搏鬥20分鐘，仍遭山猪狠咬，造成全身多處撕裂傷而血漬斑斑；老翁脫困後，自行開車到大林慈濟醫院駐診大埔的醫療站就醫，緊急縫合27針，幸未衍生不測。
日前大埔老翁獨自到茄苳村東南部深山自家香蕉園包香蕉時，一頭重約60公斤的無長獠牙母山豬，可能因遭陷阱受傷，掙脫後發狂，巧遇無辜老翁，即近身攻擊，老翁說，他試著彎身低頭要徒手抓山豬，反被撞擊後遭山猪一陣狂咬，造成全身多處撕裂傷，經過大約20分鐘的奮戰，老翁好不容易脫困，再自行開小貨車到醫療站就醫。經長期駐診大埔醫療站的大林慈濟醫院林英龍醫師打完破傷風針，緊急縫合27針，同時給予預防性的抗生素，以避免感染引發敗血症的威脅，經過觀察與追蹤診治，老翁終於順利康復痊癒，未衍生不測的災禍。大林慈濟醫院派駐大埔醫療站長達5年的林英龍醫師表示，野山豬的牙齒不乾淨，容易隱藏細菌，有傷口感染的問題，一不小心可能會產生敗血症，或是大量出血，失血過多造成生命危險。籲請民眾上山旅遊時，小心山上的毒蛇、山豬、虎頭蜂、隱翅蟲、小黑蚊等，建議隨身擕帶一支長棍以打草驚蛇，或隨時觀察樹梢上或週邊環境，一定要有警覺心，避免發生遺憾。