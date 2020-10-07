美學者：中國以經濟為引力　展現世界政治影響

艾利森說，2008年金融危機過後，中國崛起為重要的地緣政治力量，積極推廣其價值觀，同時推進其利益。如今因2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情，全球出現第二次巨大經濟分化，預期將出現更深遠的地緣政治後果。
他表示，世界經濟正在萎縮，唯獨中國除外。隨著經濟飛速發展、接近趕上美國，北京方面對於中國應在世界上擁有更大話語權的意識，也隨之成比例增加。
近來，中國在南海和東海的軍事行動節奏顯著加快、在與印度的邊界衝突中毫不退讓，對外展現「戰狼」式的外交風格，並以積極手段「懲罰」對手。此外，在疫情的初期階段，中國取代美國作為幫助者的通常角色，成為世界的口罩和防護設備供應者。
雖然這些行動觸發了反作用力，讓中國承受國際的圍堵與敵意，但艾利森認為，中國領導人將繼續將前景押注在不斷成長的中國經濟，希望藉此對關鍵企業和國家產生不可抗拒的影響力。
艾利森指出，如果只看實際作為，北京這一方面的押注正在得手。美國金融服務公司貝萊德（BlackRock）、領航投資（Vanguard）和摩根大通（JPMorgan），近期都擴大了中國業務，蘋果（Apple）的智慧手機主要製造者和組裝者仍是中國。而最近，一項針對在中國有大規模投資的美國公司調查發現，只有4%的公司正將生產遷回美國。
德國之聲報中文網報導，德國「柏林報」副刊日前發表題為「中國的第33個省」文章，文中稱，中國異議藝術家艾未未原定10月10日在柏林索尼中心Imax電影院上映的新片「加冕」（Coronation）突然與另一部片一起被取消上映計劃。
電影院取消上映的理由是「技術原因」，不過，文章引述艾未未表示，Imax與中國合作密切，在北京就開了100家電影院。「中國對全世界都施加影響，利用資本主義戰略摧毀民主世界」。
艾未未批評，「德國的政治人物就像是中國一個省的省級幹部」，「我對德國政治人物的所作所為極其失望。他們什麼也不做。美國和英國至少禁了華為。」
中國行政區劃分為31個省、市、自治區，加上香港、澳門特別行政區。不過，中共在其內部教育皆將台灣劃為第32個省。（編輯：翟思嘉/楊昇儒）1091007