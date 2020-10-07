點破台美建交關鍵盲點　黃暐瀚：美國可能不會真的願意

黃暐瀚指出，美國願不願意，那是美國的問題。大公司招考，我去應考，錄不錄取，取之在他，報不報名，操之在我，台灣不尋求建交？那是誰有毛病？另外，台美若是復交，確實可能引起「中共生氣、兩岸關係緊張」。但，不管是偏綠主張的台獨，或是偏藍堅持的「中華民國」（類似華獨），都認為「台灣」與「中華民國」是非中華人民共和國的一個實體「國家」。有領土、有政府、有人民、有主權、有軍隊。這難道不是事實？
黃暐瀚分析，中華民國目前仍有15個邦交國，兩岸分治七十年來，也多有建交斷交。中華民國與他國「建交」這個動作，什麼時候變成中共攻打台灣的「條件之一」？啥時？那現在中華民國依舊維持15個邦交國，自認是個「國家」，大陸怎麼還沒打來？與美國建交，那是站在台灣利益，儘管中共會氣，台灣無暇顧及。（除了願意被統一，台灣哪種政治表態，中共不氣？）很多人說不懂藍營提出「台美復交」、「美國協防」的「目的」，哪有什麼好不懂？這是堅持中華民國主體性，與國家利益，應該要做，也一定會做的事。
黃暐瀚說，可以做的，還不止這兩個決議案。接下來，公決「積極重返聯合國」，並公開邀請達賴訪台，到立院演講，都是正辦。唯有撕掉「舔中」的標籤，國民黨才有重新上架的機會。若不重新上架，藍營連被民眾選擇的機會，都沒有。這些動作，不算「抗中」，應該解釋為：「以台灣優先、對人民有利、堅持中華民國」！
新聞來源為Newtalk 新頭殼