點破台美建交關鍵盲點　黃暐瀚：美國可能不會真的願意

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點破台美建交關鍵盲點　黃暐瀚：美國可能不會真的願意

新頭殼newtalk

calendar_today2020-10-07 14:25:37

▲ （圖／新頭殼）
▲ （圖／新頭殼）
台美關係日漸升溫，不僅有台美復交的呼聲，美國駐聯合國大使甚至拋出台灣重返聯合國的呼籲。然而，外交部長吳釗燮日前接受美國公共電台NPR專訪時表態，不尋求與美國的全面外交關係，媒體人黃暐瀚稍早在臉書分析箇中原因，問題可能是出在:美國可能不會真的願意與台灣建交。
黃暐瀚稍早在臉書寫下，中華民國與美國，本來就是邦交國。1979年，美國選擇放棄中華民國，另跟中華人民共和國建交，現在中美關係緊張，美國想重新找回「老朋友」，對台灣多方配合。既然美國國會議員都已經建議行政部門與台灣復交，既然美國駐UN大使，都已經公開說，要幫助台灣參與聯合國，台灣的外交部，反而說：「現在先不要」，是幹嘛呢？站在「中華民國」的立場思考，當然要與強國復交、建交，這沒有一點問題。問題是出在：(一)美國可能不會真的願意。(二)中共可能因此生氣。
黃暐瀚指出，美國願不願意，那是美國的問題。大公司招考，我去應考，錄不錄取，取之在他，報不報名，操之在我，台灣不尋求建交？那是誰有毛病？另外，台美若是復交，確實可能引起「中共生氣、兩岸關係緊張」。但，不管是偏綠主張的台獨，或是偏藍堅持的「中華民國」（類似華獨），都認為「台灣」與「中華民國」是非中華人民共和國的一個實體「國家」。有領土、有政府、有人民、有主權、有軍隊。這難道不是事實？

黃暐瀚分析，中華民國目前仍有15個邦交國，兩岸分治七十年來，也多有建交斷交。中華民國與他國「建交」這個動作，什麼時候變成中共攻打台灣的「條件之一」？啥時？那現在中華民國依舊維持15個邦交國，自認是個「國家」，大陸怎麼還沒打來？與美國建交，那是站在台灣利益，儘管中共會氣，台灣無暇顧及。（除了願意被統一，台灣哪種政治表態，中共不氣？）很多人說不懂藍營提出「台美復交」、「美國協防」的「目的」，哪有什麼好不懂？這是堅持中華民國主體性，與國家利益，應該要做，也一定會做的事。

黃暐瀚說，可以做的，還不止這兩個決議案。接下來，公決「積極重返聯合國」，並公開邀請達賴訪台，到立院演講，都是正辦。唯有撕掉「舔中」的標籤，國民黨才有重新上架的機會。若不重新上架，藍營連被民眾選擇的機會，都沒有。這些動作，不算「抗中」，應該解釋為：「以台灣優先、對人民有利、堅持中華民國」！
新聞來源為Newtalk 新頭殼
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