救豬農「百億基金」首曝光 陳吉仲：4年共129.6億元
救豬農「百億基金」首曝光 陳吉仲：4年共129.6億元
記者賴志昶／台北報導
calendar_today2020-10-07 16:43:59
為因應含萊克多巴胺美豬進口，政府日前祭出「百億基金」要救養豬產業。農委會主委陳吉仲今（7）日於立院表示，百億基金共有129.6億元，預計今年底就將報送行政院，明年開始分為4年執行。
陳吉仲今日赴立法院經濟委員會，進行「含萊克多巴胺美豬進口」等議題的業務報告。陳吉仲在質詢中提及，百億基金分為8大工作項目，包含「保障豬農收益穩定產銷」28億、「豬隻死亡強制保險增加保費補助」8億、「策略性擴大出口拓銷台灣豬」6.6億、「推動屠宰場現代化及肉品冷鏈升級」46億、「輔導養豬場現代化轉型升級」31億、「提升進口肉品萊劑查檢量能與產地標示查核」2億、「獎勵餐廳標示使用國產畜產品」及「多元整合行銷養豬產業」各4億元，總共129.6億。陳吉仲指出，這129.6億共分為4年執行，首年就預計會用掉31.9億，分為豬隻死亡保險、拓銷台灣豬、保障豬農收益、輔導養豬場轉型、推動屠宰場現代化以及肉品冷鏈升級等，其中屠宰場現代化及肉品冷鏈升級占最大數。陳吉仲表示，百億基金是4年完整的預算使用計畫，會按照相關規定辦頂，且在10月就送行政院，預計11月底送立法院審查。