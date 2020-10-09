房市／與新板特區享同樣機能 板橋在地人往前站購屋
財經中心/綜合報導
calendar_today2020-10-09 08:30:00
新板特區是板橋知名的豪宅區，其擁有近新北市政府、四鐵共構等優勢，孰不知「板橋站前商圈」同樣擁有區位優勢，房價卻相對親民，根據內政部不動產實價登錄顯示，板橋前站商圈內的民權路中古大樓單價約每坪42~46萬之間，而新板特區中山路一段中古大樓則介於55~60萬之間，相差至少10萬，不過與其屋齡新舊有關。
板橋前站地區因為發展時間悠久且商圈發達，信義房屋板橋新站店專員孫伯穎表示，以民權路中古大樓住宅交易為例，2018年成交約41件，2019年單年交易45件，房價已從40~41萬上漲到今年42~46萬。除了交通機能佳，該區段發展成熟，生活機能豐富，因此只要有電梯大樓二到三房物件釋出，都可迅速成交，吸引不少在地首購小家庭，。孫伯穎表示，除了電梯大樓去化快速外，站前商圈住宅總價約800萬至1,200萬元的公寓則是單身族或小資族的最愛，比如民權路巷弄內公寓聚落，週邊商家林立，有銀行、郵局、屈臣氏以及各式連鎖店，傳統市場外，新埔捷運1號出口有新埔市場，以及板橋花市，採買和生活機能方便，未來如果考慮學區的話，則有中山國中，莒光國小都是該區域歷史悠久的學校。在疫情趨緩和低利的大環境效應下，使板橋新站週邊屋主多期望更好的價格，尤其環狀線板橋站開通議題又影響價格彈性縮小。