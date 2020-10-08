印度媒體祝賀雙十遭中國施壓　印網友、記者反擊：走開！

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印度媒體祝賀雙十遭中國施壓　印網友、記者反擊：走開！

國際中心林孝萱/綜合報導

calendar_today2020-10-08 11:59:08｜update2020-10-08 12:00:28

印度/雙十國慶
▲印度Zee News電視台下的WION製作片長約25分鐘的台灣專題，慶祝中華民國（ROC）台灣109週年。 （圖／翻攝自 WION ）
台灣雙十國慶（ 10 月 10 日）即將到來，因應今年新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情，台灣駐印度代表處取消每年雙十慶典前的酒會等實體活動，改在當地媒體報章刊登廣告，，並與印度 Zee News 電視台旗下的 WION 合作製做台灣專題報導。中國駐印度大使館對此不滿，發函警告印度妹體不要違反「一中原則」，稱台灣是個國家或中華民國，但被印度記者公開信函回擊。
參與台灣國慶報導的包括印度主流媒體《印度快報》（ Indian Express）、《政治家》（ The Stateman ）。而製作專題影片的 WION 電視台 7 日撰文「在中國要求印度遵守『一中原則』後，台灣的回應是『走開』」，表示在台灣國慶日前 WION 製作的專題播出後不久，電視台就收到中國駐印度大使館的信件。
▲推特
▲印度當地媒體刊登的台灣國慶相關內容。（圖／翻攝自Twitter）
德里的中國大使要求印度媒體不要將台灣報導為「一個國家」。中國使館的信寫道「要提醒媒體朋友世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是唯一代表中國的合法政權」而台灣則是「中國不可分割的一部分」。信件要求所有與中國有建交的國家遵守「一中」，印度政府也長期以來支持這個原則，希望印度媒體在台灣問題上遵守政府的立場，不要違反一中原則，或是稱將台灣視作國家、向公眾傳遞錯誤訊息。

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▲台灣外交部轉發印度記者公開的中國駐印度大使館信函。（圖／翻攝自 Twitter）
而台灣外交部推特發文寫道「印度是世界上人口最多的民主國家，擁有充滿活力、熱愛自由的人民。但中國共產黨似乎想要藉由言論審查入侵。而台灣的印度友人只會有一個回應：『走開』！」，而文墨的 JW 指的應該是外交部長吳釗燮（ Joseph Wu ）。

WION 的外交及軍事記者 Sidhant Sibal 在推特上公開中國大使館的信函，另一名印度記者 Aditya Raj Kaul 則是問「這是暗地威脅支持台灣的印度媒體嗎？」，印度網友回應「我希望 WION 繼續造成這樣的不愉快」、「WION 做得好，當中國外交部不承認拉達克、阿魯納恰爾邦（ Arunachal Pradesh ）是印度的領土，那中國駐印度大使館也必須知道我們（印度）不承認台灣跟香港是中國的一部分」。
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▲印度網友回應。（圖／翻攝自 Twitter）
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▲印度WION記者在個人推特上公開中國駐大使館信件，並寫道中方傳達了「強烈的不滿」。（圖／翻攝自 Twitter）
 
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