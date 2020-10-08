印度媒體祝賀雙十遭中國施壓　印網友、記者反擊：走開！

德里的中國大使要求印度媒體不要將台灣報導為「一個國家」。中國使館的信寫道「要提醒媒體朋友世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是唯一代表中國的合法政權」而台灣則是「中國不可分割的一部分」。信件要求所有與中國有建交的國家遵守「一中」，印度政府也長期以來支持這個原則，希望印度媒體在台灣問題上遵守政府的立場，不要違反一中原則，或是稱將台灣視作國家、向公眾傳遞錯誤訊息。
而台灣外交部推特發文寫道「印度是世界上人口最多的民主國家，擁有充滿活力、熱愛自由的人民。但中國共產黨似乎想要藉由言論審查入侵。而台灣的印度友人只會有一個回應：『走開』！」，而文墨的 JW 指的應該是外交部長吳釗燮（ Joseph Wu ）。
WION 的外交及軍事記者 Sidhant Sibal 在推特上公開中國大使館的信函，另一名印度記者 Aditya Raj Kaul 則是問「這是暗地威脅支持台灣的印度媒體嗎？」，印度網友回應「我希望 WION 繼續造成這樣的不愉快」、「WION 做得好，當中國外交部不承認拉達克、阿魯納恰爾邦（ Arunachal Pradesh ）是印度的領土，那中國駐印度大使館也必須知道我們（印度）不承認台灣跟香港是中國的一部分」。