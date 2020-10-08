台美復交？朱立倫：中華民國的立場 過去未來都未改變
台美復交？朱立倫：中華民國的立場 過去未來都未改變
記者 陳弘志 / 綜合報導
calendar_today2020-10-08 12:24:11
國民黨立院黨團提出「台美復交」、「美國協防」兩案引發外界議論，國民黨前主席朱立倫8日於桃園市復興區受訪表示，國會裡面的政黨攻防其實非常正常，立法院國民黨團是要凸顯民進黨的作為沒有實質進展，至於國民黨的路線非常清楚，堅持中華民國，過去、現在、未來都沒有改變。
朱立倫說，對於黨團的攻防，我們都予以尊重。國民黨的路線非常清楚，堅持中華民國，也相信國民黨中央、江啟臣主席都掌握這樣的立場。中華民國親美的路線，和堅持自由民主的立場，從來都沒有改變過。記者提問「國台辦對國民黨喊話要明辨是非」，朱立倫回答，我們對中華民國的立場，過去、現在、未來，統統沒有改變。中華民國也希望跟美國有更好的進展，不管是過去的雙方建交，現在的實質關係，或是未來更進一步的關係，都是民眾所期待的，我們的立場從來沒有改變過。朱立倫也說，在美中對抗的情勢下，我們也希望執政的蔡政府要審慎因應，減少任何衝突發生，最重要的是維持兩岸和平，我們也反對共機頻頻擾台。