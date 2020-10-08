企業捐贈殺菌燈　使用書籍及教具更安心

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企業捐贈殺菌燈　使用書籍及教具更安心

記者陳志仁、郭政隆／嘉義報導

calendar_today2020-10-08 13:03:39

企業捐贈殺菌燈　使用書籍及教具更安心
▲嘉義市長黃敏惠代表接受企業所贈殺菌燈。（圖／記者郭政隆攝影2020.10.8）
新冠肺炎疫情在台灣已見趨緩，但為了守護兒少健康，迪伸電子股份有限公司、中壢南區扶輪社及朔捷科技有限公司8日攜手捐贈30組UV-C手持殺菌燈組，包含兒童館、公共托嬰中心、社區兒少據點等皆受惠；嘉義市長黃敏惠代表受贈並頒發感謝狀，同時和與會貴賓共同示範使用殺菌燈的方式，讓需出借使用書籍及教具的民眾更加安心。
▲黃敏惠市長致詞感謝企業捐贈殺菌燈。（圖／記者郭政隆攝影2020.10.8）
▲黃敏惠市長致詞感謝企業捐贈殺菌燈。（圖／記者郭政隆攝影2020.10.8）
黃敏惠說，所有的發明除了為人服務，人也要對土地關懷，科技的意義才大，感謝中壢南區扶輪社跨縣市來「嘉」，不但有私人情感，也有公共的情誼，非常的感動，並表示，本土的企業具有台灣的精神，不斷的創新並研發最好的科技，攜手同心，凝聚最好的力量，共同「力」抗疫情，非常的感佩。
▲企業來賓示範並教導黃敏惠市長使用殺菌燈的方式。（圖／記者郭政隆攝影2020.10.8）
▲企業來賓示範並教導黃敏惠市長使用殺菌燈的方式。（圖／記者郭政隆攝影2020.10.8）
捐贈儀式中，黃敏惠市長與中壢南區扶輪社葉時慶社長、迪伸電子股份有限公司董欣志總經理及朔捷科技有限公司許可昇總經理皆戴上護目鏡，一同示範殺菌燈的使用方式；迪伸科技指出，民眾常使用酒精消毒液，然而消毒液除了容易殘留，也對腸病毒沒有效果，UV-C手持殺菌燈對殺死腸病毒、流感病毒等皆有效果，然而因紫外光有殺菌作用，對眼睛有傷害，因此要戴上專業工業用的UV護目鏡。

▲UV-C手持殺菌燈組。（圖／記者郭政隆攝影2020.10.8）
▲UV-C手持殺菌燈組。（圖／記者郭政隆攝影2020.10.8）
根據和中原大學實驗室的合作結果，3秒之內就可以將冠狀病毒殺掉，這項裝置具有光距離感應器，照射物體1-5公分內才會開啟，然因效果很強，禁止對身體皮膚或動寵物等進行照射；黃敏惠在操作時也同時呼籲，要正確的使用，安全的使用，才是科技發展的重要目標，也強調，市民們可藉由殺菌燈的便利性、安全性，在使用教玩具或閱讀圖書的第一時間將物品進行殺菌，保護個人健康，維護公共衛生。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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