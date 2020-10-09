諾貝爾和平獎得主揭曉！由「世界糧食計劃署」奪桂冠
編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-10-09 17:57:15
諾貝爾和平獎頒獎典禮今（9）日在挪威首都奧斯陸等場，評委會宣布，今年諾貝爾和平獎得主由隸屬聯合國的組織「世界糧食計劃署」（World Food Programme）獲得殊榮。委員會表示，該組織展現了諾貝爾所強調的國際社會博愛精神，防止世界利用飢餓作為戰爭武器，並促進糧食安全。
委員會指出，今年和平獎候選者共318組，包括211名個人和107個團體，數量是歷來第四高。和平獎頒獎典禮將於12月10日於奧斯陸舉行，受新冠肺炎疫情影響，今年的儀式將縮小規模，得主可獲1000萬瑞典克朗（約台幣3240萬元）獎金。而根據統計，2019年有高達1.35億人處於饑荒，世界糧食計劃署幫助全球貧困地區對抗饑餓、改善生活條件，並在充滿戰火與各種衝突的地區爭取、推廣和平，促進糧食安全，而這巨大貢獻足以獲得殊榮。世界糧食計劃署（World Food Programme）成立於1961年，總部設於義大利羅馬，隸屬於聯合國，為全世界最大的人道救援組織，在全球擁有超過80個國家辦公處，成立目標為幫助無法生產與獲得糧食的人和家庭。世界糧食計劃署每年為88個國家共9,700萬人提供協助。